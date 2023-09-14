Банк ДОМ. РФ: За две недели заявки на ипотеку ИЖС хозспособом обратились 300 семей

«Программа ИЖС своими силами — ответ на имеющийся запрос граждан, которые готовы самостоятельно строить собственный дом без привлечения подрядчика. Такой подход ощутимо снижает нагрузку на семейный бюджет в среднем на 10-15%. Со своей стороны, как банк, нацеленный на всестороннее развитие жилищной сферы, мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить людям разные возможности для улучшения жилищных условий. Поэтому наша линейка ипотечных продуктов постоянно совершенствуется», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.