Банк ДОМ. РФ: За две недели заявки на ипотеку ИЖС хозспособом обратились 300 семей

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Больше всего заявок на ипотеку на строительство жилья хозяйственным способом поступило в Московском регионе (28%), Самарской и Тюменской областях (по 10%). Среди регионов-лидеров также Республика Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Тверская, Воронежская и Саратовская области.
«Программа ИЖС своими силами — ответ на имеющийся запрос граждан, которые готовы самостоятельно строить собственный дом без привлечения подрядчика. Такой подход ощутимо снижает нагрузку на семейный бюджет в среднем на 10-15%. Со своей стороны, как банк, нацеленный на всестороннее развитие жилищной сферы, мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить людям разные возможности для улучшения жилищных условий. Поэтому наша линейка ипотечных продуктов постоянно совершенствуется», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
В 45% случаев клиенты, которые предпочитают построить дом самостоятельно, выбирают объекты площадью от 100 до 150 квадратных метров. Доля заявок на строительство дома площадью более 150 квадратных метров составила около 30%, еще 25% — на дома до 100 квадратных метров. В разрезе стройматериалов около 55% клиентов выбирают газоблоки, каждый четвертый дом — из дерева, еще 10% — из кирпича.
Льготная ипотека на ИЖС хозспособом в Банке ДОМ.РФ доступна по ставке 7,3% при условии личного страхования и оформления права собственности на дом в течение 12 месяцев с даты заключения кредитного договора. Максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей.