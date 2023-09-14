Александр Моор: важно сохранить все меры поддержки семей с детьми

Posted 14 сентября 2023, 13:23
Published 14 сентября 2023, 13:23
Modified 2 октября 2023, 20:08
Updated 2 октября 2023, 20:08
Выборы губернатора состоялись на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 10 сентября. В голосовании приняли участие около 1,3 миллиона человек, из них за Александра Моора проголосовали чуть более одного миллиона избирателей — это 78,77% от общего числа проголосовавших.
Отвечая на вопросы о планах дальнейшей работы на посту губернатора Тюменской области, Александр Моор подчеркнул, что для него и регионального правительства принципиально важно сохранить все меры поддержки семей с детьми, в том числе региональный материнский капитал. Большое количество задач связано с развитием социальной инфраструктуры, включая строительство новых и модернизацию действующих детских садов и школ. В числе приоритетных направлений губернатор назвал развитие транспортной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, улучшение инвестиционного климата.
Один из вопросов был посвящен непростой ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, которая может отразиться на уборке урожая. Александр Моор сообщил, что сельхозпредприятия Тюменской области обеспечены ГСМ для завершения уборочной кампании.
«Созданные в регионе запасы ГСМ составляли порядка 60-70 процентов от потребности. Это позволило уверенно начать уборку урожая. Затем, несмотря на рост стоимости и возникший дефицит горюче-смазочных материалов, наши партнеры по моей инициативе приняли решение удовлетворить заявки тюменских аграриев по текущим ценам», — рассказал он.
Ряд вопросов касался промышленно-энергетического форума TNF- 2023, который пройдет в областной столице с 18 по 21 сентября. На технологические дни форума уже заявились представители 34 регионов России, а также компании из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Саудовской Аравии. Почти треть из них работают в сфере информационных технологий, сообщил губернатор.
«Большая задача для Тюменской области состоит в том, чтобы по итогам встреч на форуме появились новые идеи и партнеры, расширились действующие производства и возникли новые условия для развития нефтесервисных компаний региона», — подчеркнул он.
Отвечая на вопросы ямальских и югорских журналистов, Александр Моор вновь подтвердил настрой на конструктивное сотрудничество с северными автономными округами, направленное на развитие экономики и социальной сферы, а главное — на улучшение качества жизни людей.