В тюменских вузах увеличили размер стипендий с учетом инфляции

Существуют в вузе и повышенная социальная стипендия — 12 тысяч рублей. Претендовать на ее получение могут студенты 1–2-го курсов, которые учатся на отлично или хорошо, и студенты младше 20 лет, у которых единственный родитель — инвалид I группы, пишет 72.RU.