В тюменских вузах увеличили размер стипендий с учетом инфляции

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Норматив государственной академической стипендии сегодня составляет 1 тысячу 484 рубля, государственной социальной — 2 тысячи 227 рублей. При этом, в Аграрном университете Северного Зауралья студенты-первокурсники поучают от 2 тысяч 470 рублей до 7 тысяч 376 рублей в зависимости от выбранной специальности.
За особые достижения в учебе, общественной, творческой деятельности полагается существенная надбавка из федерального бюджета. На 2023–2024 учебный год размер повышенной стипендии составляет 13 тысяч 920 рублей.
Размер социальной стипендии в ГАУ СЗ — 4 тысячи 925 рублей. Однако при условии сдачи сессий на «отлично» ее размер у учащихся (бакалавриат/специалитет) достигает 14 тысяч 375 рублей.
В Тюменском госуниверситете в этом году стипендии были проиндексированы более чем на 5,5%. Размер государственной академической стипендии составил 2 тысячи 850 рублей, социальной — 4 тысячи рублей. За достижения в сфере учебы, культуры, научно-исследовательской деятельности выплачивают повышенную стипендию. Ее размер достигает 18 тысяч рублей.
Существуют в вузе и повышенная социальная стипендия — 12 тысяч рублей. Претендовать на ее получение могут студенты 1–2-го курсов, которые учатся на отлично или хорошо, и студенты младше 20 лет, у которых единственный родитель — инвалид I группы, пишет 72.RU.
В Индустриальном университете пока размеры стипендия на 2023–2024 годы не утвердили — эта работа будет проведена в сентябре.
В Медицинском университете студентам 1-го курса платят по 2 тысяч 950 рублей, 2-го курса — 3 тысячи 990 рублей, а с 3-го курса и до конца обучения (и магистрантам) — по 4 тысячи 780 рублей. При успехах в учебе доплаты составляют от 700 рублей.
Государственная социальная стипендия в медицинском вузе с начала этого учебного года — 4 тысячи 420 рублей, для сирот — 6 тысяч 620 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени студент-медик выиграл автомобиль в викторине «Zнай свой край» фестиваля «Тюменская осень». Молодой человек правильно ответил на все вопросы.