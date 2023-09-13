В Тюмени заблокировали 550 аккаунтов самокатчиков-нарушителей

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Об этом сообщил глава администрации города Руслан Кухарук в своем тг-канале. По его словам, в этом году в Тюмени было внесено 968 мест расстановки самокатов, было установлено 65 медленных зон, где скорость передвижения ограничивается 15 км/ч, и 30 зон запрета эксплуатации электросамокатов.
Кроме того, департаментом были введены медленные зоны на территориях с высоким потоком пешеходов по улицам Мельникайте, Пермякова, Республики и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени привлекли к административной ответственности нетрезвого водителя электросамоката. Инцидент произошел в конце августа этого года.