В Тюмени заблокировали 550 аккаунтов самокатчиков-нарушителей

Об этом сообщил глава администрации города Руслан Кухарук в своем тг-канале. По его словам, в этом году в Тюмени было внесено 968 мест расстановки самокатов, было установлено 65 медленных зон, где скорость передвижения ограничивается 15 км/ч, и 30 зон запрета эксплуатации электросамокатов.