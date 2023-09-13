В Тюмени преступники вымогали деньги у проституток, угрожая физической расправой

Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года суд приговорил к 16 годам лишения свободы подельника криминального авторитета 50-летнего Александра Косарева. Его признали виновным по статьям Уголовного кодекса «Бандитизм» и «Вымогательство, совершенное организованной группой лиц». На 8,5 лет в тюрьму отправлен также член преступной группировки 32-летний Рустам Дусанов. Сергей Патрушев, «положенец» по Тюмени, в настоящее время находится под следствием, также как и оставшиеся его сообщники.