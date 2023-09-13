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В Тюмени преступники вымогали деньги у проституток, угрожая физической расправой

В Тюмени преступники вымогали деньги у проституток, угрожая физической расправой

13 сентября 2023, 05:00
Фото: 1MI
Следователи раскрыли подробности схемы вымогательств денег у проституток бандой ОПГ. Она изложена в судебном акте по делу одного из участников преступной группы.

В документе указано, что банда находила объявления о предоставлении интим-услуг, вызывала проституток, после чего выходила на их руководство и требовала платить деньги для пополнения «преступной кассы». При отказе делать это — преступники угрожали физической расправой.

Речь идет о преступном сообществе, создателем и руководителем которого являлся криминальный авторитет Сергей Патрушев. С января 2019 года по июль 2020 года бандиды вымогали деньги, как у женщин, предоставляющих интимные услуги за материальное вознаграждение и их покровителей, так и граждан.

В состав группировки входили порядка 10 человек, встречи для планирования преступных схем они проводили на территории кафе «Френдз» и «Екатерина». У каждого из членов ОПГ были определенные обязанности. Все участники банды проводили встречи со своими жертвами в людных местах, в том числе в кафе, во дворах домов. Там же происходила передача денег.

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С июля по ноябрь 2020 года в Тюмени ОПГ совершило 13 вымогательств денежных средств у граждан. Все полученные финансовые средства бандиты направляли на поддержку криминального сообщества и тех, кто находится в местах лишения свободы.

Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года суд приговорил к 16 годам лишения свободы подельника криминального авторитета 50-летнего Александра Косарева. Его признали виновным по статьям Уголовного кодекса «Бандитизм» и «Вымогательство, совершенное организованной группой лиц». На 8,5 лет в тюрьму отправлен также член преступной группировки 32-летний Рустам Дусанов. Сергей Патрушев, «положенец» по Тюмени, в настоящее время находится под следствием, также как и оставшиеся его сообщники.

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