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В «Росводоканал Тюмень» испытывают новые средства для защиты рабочих

В «Росводоканал Тюмень» испытывают новые средства для защиты рабочих

13 сентября 2023, 05:31
Фото: Росводоканал Тюмень
В тюменском водоканале проходят опытно-промышленные испытания страховочных систем для обеспечения безопасной работы в котлованах и траншеях. При устранении нештатных ситуаций на сетях, связанных с раскопками, слесари рискуют оказаться под завалами грунта, или провалиться в котлован.
Фото: Росводоканал Тюмень

Чтобы этого не произошло используются разнообразные страховочные системы.

«Важно, чтобы оборудование не только обеспечивало безопасность сотрудников, но и было удобным при эксплуатации. Мы рассматриваем системы для работы в котлованах различной глубины и в колодцах. Они не только должны уберечь человека от падения, но и, в случае необходимости, помочь его оперативно эвакуировать», — рассказал начальник управления охраны труда «Росводоканал Тюмень» Данил Кулев.

Новая система представляет собой две устойчивые конструкции. Между ними натягивается анкерная линия, к которой цепляется трос, удерживающий работника. Выполняя ремонт слесарь спокойно передвигается по краю котлована, а в случае если грунт под ногами начнет обсыпаться, сработает блокировочная система, которая не позволит человеку провалиться вниз.

«Такая система незаменима и при работах в котлованах от 4-5 метров и глубже. Оборудование не только поможет человеку удержаться на ногах в случае падения, но и поможет в критической ситуации быстро и аккуратно эвакуировать рабочего», — считает мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Александр Гавриловский.

Аналогичные системы для работы в колодцах — триподы — уже прошли опытно-промышленные испытания, получили одобрение мастеров и слесарей, и в ближайшее время поступят в бригады.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

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