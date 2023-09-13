Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Роман Дубинский

Роман Романович Дубинский родился в 1972 году. Получил высшее образование в Тюменском индустриальном институте по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» и в Тюменском государственном университете по специальности «Финансы и кредит», а также окончил London Business School. Женат, воспитывает троих детей.