nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Роман Романович Дубинский

Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Роман Дубинский

13 сентября 2023, 12:25
Фото: Фото Сбер
Роман Романович Дубинский
Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Роман Дубинский. Ранее он занимал аналогичную должность в Астраханской области.

13 сентября председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов представил нового руководителя Сбера в регионе губернатору Тюменской области Александру Моору.

Роман Романович Дубинский родился в 1972 году. Получил высшее образование в Тюменском индустриальном институте по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» и в Тюменском государственном университете по специальности «Финансы и кредит», а также окончил London Business School. Женат, воспитывает троих детей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Роман Дубинский работает в системе Сбера с 2013 года. У него есть хороший опыт взаимодействия с органами власти и бизнес-сообществом Тюменской области. До своего назначения в Астрахань он работал советником председателя банка в Тюмени, а после этого руководил Салехардским отделением Сбербанка. Уверен, что профессиональные навыки и лидерские качества Романа Романовича помогут команде Западно-Сибирского отделения Сбербанка успешно решать поставленные задачи и достигать самых амбициозных целей. Желаю успехов по всем направлениям работы».

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Я благодарен за оказанное мне доверие. Очень рад вернуться в родной регион, чтобы вместе с командой Западно-Сибирского отделения работать во благо жителей Тюменской области. Наша задача — делать жизнь тюменцев комфортнее и благополучнее. Поэтому помимо предоставления традиционных банковских услуг мы будем продолжать помогать нашим клиентам ориентироваться в многообразии нефинансовых сервисов Сбера».

Западно-Сибирское отделение входит в структуру Уральского банка Сбербанка. Сеть обслуживания включает 93 офиса банка, расположенных в Тюмени и на юге Тюменской области.

Подпишитесь
«Аэропорт не подошел?»: почему борт «Уральских авиалиний» сел в поле, а не в Тюмени?
Вчера, 09:14
Врачей мало, вы держитесь: кто будет лечить тюменцев через 5-10 лет
Сегодня, 01:14
«Бизнес 90-х в деле»: почему в Тюмени не могут закрыть сутенеров и проституток
Сегодня, 01:00
«Река утекает в Казахстан?»: почему Тура исчезает на глазах у тюменцев
Вчера, 06:48
«Сезон самоубийств»: как тюменцам пережить осеннюю депрессию
Сегодня, 06:12
«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении
Сегодня, 01:10