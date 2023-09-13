Тюменцы простятся с журналисткой Ольгой Саблуковой 14 сентября

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
По данным «Нашего города», церемония пройдёт в Патрушева на улице Юрия Семовских, 14, в траурном зале №2. Об этом сообщили её бывшие коллеги.
Ранее она работала в «Тюменском курьере», издании 72.ру и NewsProm.ru. В 2017 году Ольга написала несколько статей для издания «Наш город».
Ранее сообщалось, что в Тобольске в возрасте 65 лет скончалась кандидат педагогических наук ТИУ Ирина Михайлова. Она являлась почётным работником высшего профессионального образования РФ.