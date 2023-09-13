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Погост в Тюмени

Тюменцы простятся с журналисткой Ольгой Саблуковой 14 сентября

13 сентября 2023, 14:41
Фото: 1MI
Погост в Тюмени
В областной столице 14 сентября родственники и знакомые простятся с журналисткой Ольгой Саблуковой. Она выпала из окна на улице Николая Федорова.

По данным «Нашего города», церемония пройдёт в Патрушева на улице Юрия Семовских, 14, в траурном зале №2. Об этом сообщили её бывшие коллеги.

Ранее она работала в «Тюменском курьере», издании 72.ру и NewsProm.ru. В 2017 году Ольга написала несколько статей для издания «Наш город».

Ранее сообщалось, что в Тобольске в возрасте 65 лет скончалась кандидат педагогических наук ТИУ Ирина Михайлова. Она являлась почётным работником высшего профессионального образования РФ.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Похороны
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