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Published Сегодня, 04:03

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Updated Сегодня, 04:05

Тюменское небо озарило северное сияние. Невероятные фото

Тюменское небо озарило северное сияние. Невероятные фото

13 сентября 2023, 04:03
Фото: ЧС Тюмень
Жители юга Тюменской области делятся в социальных сетях фотографиями редкого для региона природного явления — северного сияния. Необычайно красивое зрелище тюменцы запечатлели ночью в Тобольске, Тюмени, деревне Решетниково.
Фото: Cinemalife72 / Тобольск

По словам Тобольского фотографа Олега Панченко, всполохи быстро прошли, но было видно невооруженным глазом.

«Успел снять на телефон», — отметил Олег Панченко.
Фото: ЧС Тюмень
«Видимо, северное сияние в Тюмени», — поделился фото один из жителей областной столицы.
Фото: ЧС Тюмень
«Северное сияние над Тюменью, район Решетникова», — сообщили горожане.
Фото: ЧС Тюмень

Минувшей ночью северное сияние также наблюдали и жители Курганской области — свидетелями редкого природного явления стали жители деревни Кызылбай и села Мехонское.

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По словам астрономов, причиной сияния стала ударная волна от выброса с Солнца. Спутник зафиксировал ее накануне вечером.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября жители Тюмени наблюдали одно из самых из самых редких явлений небесной сферы — Суперлуние. Фотографиями невероятной Луны горожане поделились в социальных сетях.

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