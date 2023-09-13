Тюменское небо озарило северное сияние. Невероятные фото

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
По словам Тобольского фотографа Олега Панченко, всполохи быстро прошли, но было видно невооруженным глазом.
«Успел снять на телефон», — отметил Олег Панченко.
«Видимо, северное сияние в Тюмени», — поделился фото один из жителей областной столицы.
«Северное сияние над Тюменью, район Решетникова», — сообщили горожане.
Минувшей ночью северное сияние также наблюдали и жители Курганской области — свидетелями редкого природного явления стали жители деревни Кызылбай и села Мехонское.
По словам астрономов, причиной сияния стала ударная волна от выброса с Солнца. Спутник зафиксировал ее накануне вечером.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября жители Тюмени наблюдали одно из самых из самых редких явлений небесной сферы — Суперлуние. Фотографиями невероятной Луны горожане поделились в социальных сетях.