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Тюменский гастробар после закрытия оставил подростка без зарплаты

Тюменский гастробар после закрытия оставил подростка без зарплаты

13 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
В Тюмени обанкротившееся кафе Hololo оставило без заработка 16-летнюю девочку-подростка. Ребенка не рассчитали после увольнения. При этом подать в суд на руководителя общепита представители подростка не могут, поскольку официально оформлен ребенок там не был.
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Дети

По словам мамы девочки, при трудоустройстве у ребенка потребовали только разрешение на работу от родителей. Девочка проработала в кафе в течение июля и августа, причем продолжительность смен превышала положенные по законодательству 3-4 часа.

Рассчитать школьницу должны были в конце августа, но уже почти середина сентября, а зарплату так и не выплатили. Руководство кафе задолжало юной тюменке 17 тысяч рублей. Также без заработной платы остались еще четверо подростков, работавших в Hololo.

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По словам управляющего кафе, после объявлении о закрытии кафе, всех сотрудников, включая девушку, предупредили, что конечный расчет будет только после окончательной продажи.

«Частично мы рассчитались. Остальное — после продажи ресторана, когда деньги поступят на расчетный счет. Об этом я предупредил весь персонал, ей тоже объясняли, она согласилась, — рассказал 72.RU Ахрор, управляющий кафе.

Адвокат Лариса Орлова посоветовала представителям несовершеннолетних обратиться в трудовую инспекцию. По ее словам даже при отсутствие трудового договора работодателя можно привлечь к ответственности.

Ранее «Наш Город» писал, что информация о закрытии кафе Hololo появилась еще в начале сентября. Гастробар работал в Тюмени с ноября 2021 года.

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