Тюменский гастробар после закрытия оставил подростка без зарплаты

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По словам мамы девочки, при трудоустройстве у ребенка потребовали только разрешение на работу от родителей. Девочка проработала в кафе в течение июля и августа, причем продолжительность смен превышала положенные по законодательству 3-4 часа.
Рассчитать школьницу должны были в конце августа, но уже почти середина сентября, а зарплату так и не выплатили. Руководство кафе задолжало юной тюменке 17 тысяч рублей. Также без заработной платы остались еще четверо подростков, работавших в Hololo.
По словам управляющего кафе, после объявлении о закрытии кафе, всех сотрудников, включая девушку, предупредили, что конечный расчет будет только после окончательной продажи.
«Частично мы рассчитались. Остальное — после продажи ресторана, когда деньги поступят на расчетный счет. Об этом я предупредил весь персонал, ей тоже объясняли, она согласилась, — рассказал 72.RU Ахрор, управляющий кафе.
Адвокат Лариса Орлова посоветовала представителям несовершеннолетних обратиться в трудовую инспекцию. По ее словам даже при отсутствие трудового договора работодателя можно привлечь к ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что информация о закрытии кафе Hololo появилась еще в начале сентября. Гастробар работал в Тюмени с ноября 2021 года.