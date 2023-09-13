Цена будет космической: тюменские магазины открыли предзаказ на новый iPhone 15

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Предзаказы открыли iShop72, AppleStore72, Apple Online72. Точная цена не называется, но скорее всего новейший телефон будет стоить от 200 тысяч рублей. В Тюмень техника прибудет где-то в первых числах октябре. Скорее всего, новую технику привезут в Тюмень из Казахстана.
«Мировой старт продаж iPhone 15 начнётся 22 сентября. Телефоны привезут в Тюмень через несколько дней», — сообщили «Нашему городу» в тюменском интернет-магазине.
Ранее сообщалось, что представители магазинов опасаются, что из-за высоких цен на телефоны iPhone спрос на них упадет. Они в РФ официально не продаются.