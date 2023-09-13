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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Магазины готовы продавать технику

Цена будет космической: тюменские магазины открыли предзаказ на новый iPhone 15

13 сентября 2023, 12:06
Фото: 1MI
Магазины готовы продавать технику
Тюменские онлайн-магазины открыли предзаказ на новый iPhone 15. Продавцы пока не могут назвать точную дату доставки товара в Тюмень.

Предзаказы открыли iShop72, AppleStore72, Apple Online72. Точная цена не называется, но скорее всего новейший телефон будет стоить от 200 тысяч рублей. В Тюмень техника прибудет где-то в первых числах октябре. Скорее всего, новую технику привезут в Тюмень из Казахстана.

«Мировой старт продаж iPhone 15 начнётся 22 сентября. Телефоны привезут в Тюмень через несколько дней», — сообщили «Нашему городу» в тюменском интернет-магазине.

Ранее сообщалось, что представители магазинов опасаются, что из-за высоких цен на телефоны iPhone спрос на них упадет. Они в РФ официально не продаются.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени
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