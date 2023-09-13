Цена будет космической: тюменские магазины открыли предзаказ на новый iPhone 15

Предзаказы открыли iShop72, AppleStore72, Apple Online72. Точная цена не называется, но скорее всего новейший телефон будет стоить от 200 тысяч рублей. В Тюмень техника прибудет где-то в первых числах октябре. Скорее всего, новую технику привезут в Тюмень из Казахстана.