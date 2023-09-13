Тюменская налоговая банкротит строительные компании Тюмени

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Сумма долгов компаний пока не называется (дела № А70-19437/2023 и А70-19338/2023). Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области требует у ООО «Евростройсервис» и ООО «Строймонтаж» погасить долги.
По информации сервиса СБИС, ООО «Евростройсервис» зарегистрирована в Тюмени на улице Энергетиков. В 2022 году у организации резко, почти в 2 раза увеличился оборот (до 42 млн рублей), но компания получила убыток в размере 1,2 млн. На данный момент за ней числятся значительные обязательства, фирма 13 лет работала на рынке стройматериалов.
ООО «Строймонтаж» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. У предприятия отмечаются риски задержки платежей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскую компанию ООО «Дон» банкротят за долги по электроэнергии. Компания ранее выполняла подряды крупных нефтяных предприятий Ямала.