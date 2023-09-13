Тюменская налоговая банкротит строительные компании Тюмени

По информации сервиса СБИС, ООО «Евростройсервис» зарегистрирована в Тюмени на улице Энергетиков. В 2022 году у организации резко, почти в 2 раза увеличился оборот (до 42 млн рублей), но компания получила убыток в размере 1,2 млн. На данный момент за ней числятся значительные обязательства, фирма 13 лет работала на рынке стройматериалов.