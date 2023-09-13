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Тюменская налоговая банкротит строительные компании Тюмени

13 сентября 2023, 10:43
Две тюменские строительные компании получили иски о банкротстве. Налоговая требует у организаций погасить задолженность в бюджет.

Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Сумма долгов компаний пока не называется (дела № А70-19437/2023 и А70-19338/2023). Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области требует у ООО «Евростройсервис» и ООО «Строймонтаж» погасить долги.

По информации сервиса СБИС, ООО «Евростройсервис» зарегистрирована в Тюмени на улице Энергетиков. В 2022 году у организации резко, почти в 2 раза увеличился оборот (до 42 млн рублей), но компания получила убыток в размере 1,2 млн. На данный момент за ней числятся значительные обязательства, фирма 13 лет работала на рынке стройматериалов.

ООО «Строймонтаж» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. У предприятия отмечаются риски задержки платежей.

В Тюмени банкротят компанию-подрядчика крупного нефтяного бизнеса
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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскую компанию ООО «Дон» банкротят за долги по электроэнергии. Компания ранее выполняла подряды крупных нефтяных предприятий Ямала.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени
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