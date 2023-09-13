Тюменка избила кулаками беременную женщину на детской площадке

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Конфликт произошел ещё на прошлой неделе в среду, как оказалось пострадавшая была беременна. Она обратилась за помощью в ОКБ №2, у неё зафиксировали ушибы мягких тканей головы.
«По сообщению женщины проводится проверка. Будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области «Нашему городу».
Тюменка ударила беременную женщину кулаком по голове, а к месту инцидента стали подходить прохожие. Драка закончилась быстро, нападавшая ушла с детской площадки.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец пытался убить свою сожительницу. Всё произошло в августе в посёлке Винзили. 52-летний мужчина чуть не задушил женщину, скорую помощь вызвала её дочь.