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Конфликт в Тюмени

Тюменка избила кулаками беременную женщину на детской площадке

13 сентября 2023, 13:59
Фото: 1MI
Конфликт в Тюмени
Инцидент произошел на детской площадке в районе улицы Прокопия Артамонова. В этот момент женщина гуляла со своим сыном.

Конфликт произошел ещё на прошлой неделе в среду, как оказалось пострадавшая была беременна. Она обратилась за помощью в ОКБ №2, у неё зафиксировали ушибы мягких тканей головы.

«По сообщению женщины проводится проверка. Будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области «Нашему городу».

Тюменка ударила беременную женщину кулаком по голове, а к месту инцидента стали подходить прохожие. Драка закончилась быстро, нападавшая ушла с детской площадки.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец пытался убить свою сожительницу. Всё произошло в августе в посёлке Винзили. 52-летний мужчина чуть не задушил женщину, скорую помощь вызвала её дочь.

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