Тюменец заявил о вбросе бюллетеней на выборах

Мейрам Телемисов написал жалобу в ту же самую участковую избирательную комиссию и потребовал признать недействительными избирательные бюллетени в стационарной урне. Однако в УИК ему пояснили, что секретарь решила проголосовать, подошла к урне, чтобы поместить в нее свой заполненный бюллетень.