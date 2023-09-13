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Тюменец заявил о вбросе бюллетеней на выборах

Тюменец заявил о вбросе бюллетеней на выборах

13 сентября 2023, 06:32
Фото: 1MI
Житель Тюменской области, член участковой избирательной комиссии Мейрам Телемисов сообщил о вбросе бюллетеней на избирательном участке № 1928 в деревне Тураева (Ембаевское муниципальное образование).

По словам мужчины, секретарь УИК вбросила в урну целую пачку бюллетеней. На место нцидента приезжала следственно-оперативная группа, а Телемисова пригласили на беседу к главе ембаевской администрации. Судя по видеозаписи, направленной Телемисовым в редакцию 72.RU, разговор состоялся с Диной Бурундуковой, главой образования.

Сама Бурундукова пояснила, что Телемисов нарушал порядок на избирательном участке — оскорблял людей, членов УИК. По словам главы Ембаевского образования, видеозапись с избирательного участка была изъята сотрудниками Следственного комитета. Однако нарушения по итогам проверки не нашли.

«Я думаю, что ему надо было просто создать скандал. Он был изначально с утра так настроен», — пояснила Бурундукова.

Мейрам Телемисов написал жалобу в ту же самую участковую избирательную комиссию и потребовал признать недействительными избирательные бюллетени в стационарной урне. Однако в УИК ему пояснили, что секретарь решила проголосовать, подошла к урне, чтобы поместить в нее свой заполненный бюллетень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 10 сентября прошли выборы губернатора Тюменской области и депутатов местных заксобраний. По данным областной избирательной комиссии, серьезных нарушений в ходе голосования выявлено не было.

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