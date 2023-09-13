Торговля в РФ восстанавливается после 2022 года

В прошлом году макросектор оптовой и розничной торговли уменьшился на 12,7%, что стало значительным фактором в падении ВВП. Однако в текущем году этот сектор, как и другие отрасли экономики России, продемонстрировал сильное восстановление. Об этом пишет RuNews24.Ru.