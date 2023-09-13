Торговля в РФ восстанавливается после 2022 года

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
В прошлом году макросектор оптовой и розничной торговли уменьшился на 12,7%, что стало значительным фактором в падении ВВП. Однако в текущем году этот сектор, как и другие отрасли экономики России, продемонстрировал сильное восстановление. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Во II квартале 2023 года ВВП России вырос на 4,9%. Торговый макросектор показал темп роста в 11%, розничная торговля увеличилась на 9%, а оптовая — на 12,5%.
Улучшение ситуации в торговом макросекторе имеет большое значение не только для экономики, но и для социальной сферы. Этот сектор предоставляет рабочие места для многих людей, а также служит точкой приложения сил для малого и среднего бизнеса.
Розничная торговля также восстанавливается. Оборот розничной торговли за 7 месяцев 2023 года составил 25,7 трлн рублей, что на 2,4% больше, чем в прошлом году. В июле было заметно ускорение роста этой отрасли.
Структура розничной торговли показывает, что около половины оборота приходится на пищевые продукты, а оставшаяся часть — на непродовольственные товары.
Самые востребованные пищевые товары включают мясо и мясопродукты, молочные продукты, кондитерские изделия, табачные изделия и хлебобулочные изделия. А среди непищевых товаров самое большое спрос приходится на бензин и дизтопливо, автомобили, одежду, лекарства, косметику и парфюмерию.
Онлайн-продажи также быстро развиваются в розничной торговле. В июле 2023 года продажи через интернет выросли на 1,5 раза и составили 10,2% общего оборота розничной торговли.
Оптовая торговля также восстанавливается быстрее розничной. Оборот оптовой торговли за 7 месяцев 2023 года составил 72,5 трлн рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. А в июле этот показатель увеличился на 24%.
Наибольший оборот в оптовой торговле приходится на топливные продукты, пищевые продукты и непродовольственные потребительские товары.
Положительная динамика в торговом макросекторе подтверждает восстановление отечественной экономики весной-летом 2023 года. Однако рост цен и повышение ключевой ставки могут ограничить дальнейшую активность потребителей. Тем не менее, накопленный импульс восстановления позволит торговле достичь положительных результатов в конце 2023 года, так же как и всей российской экономике.