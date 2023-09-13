Тобольские врачи провели уникальную операцию по реконструкции кишечника

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Областную больницу № 3 поступил возрастной пациент в тяжёлом состоянии с острой кишечной непроходимостью, его экстренно госпитализировали и перевели в операционную. Выяснилось, что причиной непроходимости стала опухоль, которую нужно было срочно удалить, чтобы у пациента не развился перитонит.
Врачи обнаружили метастазы и, чтобы дать шанс пациенту на полное выздоровление, вместе с опухолью хирурги удалили большой участок толстого кишечника и сформировали его сообщение с внешней средой. После успешного лечения в онкоцентре Областной больницы № 3 пациенту необходимо было провести реконструкцию кишечника, соединив две его части.
Нам удалось мобилизовать достаточно длинный участок толстого кишечника, переместив его в область малого таза к совсем небольшому остатку прямой кишки. Мы выделили и переместили около 40 см приводящей толстой кишки. Трудность мобилизации такого протяжённого отрезка заключалась в сохранении кровообращения мобилизованного участка — был высокий риск его омертвения. Хоть операцию осложняло наличие грыжи брюшной стенки, она прошла успешно», — рассказал Игорь Амелин, заведующий отделением гнойной хирургии ОБ № 3.
Сейчас пациент идет на поправку!