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Тобольские врачи провели уникальную операцию по реконструкции кишечника

Тобольские врачи провели уникальную операцию по реконструкции кишечника

13 сентября 2023, 11:37
Фото: 1MI
В Областную больницу № 3 поступил возрастной пациент в тяжёлом состоянии. Необходимо было провести реконструкцию большого участка кишечника, соединив две его части. Врачи впервые делали подобную операцию.

В Областную больницу № 3 поступил возрастной пациент в тяжёлом состоянии с острой кишечной непроходимостью, его экстренно госпитализировали и перевели в операционную. Выяснилось, что причиной непроходимости стала опухоль, которую нужно было срочно удалить, чтобы у пациента не развился перитонит.

Врачи обнаружили метастазы и, чтобы дать шанс пациенту на полное выздоровление, вместе с опухолью хирурги удалили большой участок толстого кишечника и сформировали его сообщение с внешней средой. После успешного лечения в онкоцентре Областной больницы № 3 пациенту необходимо было провести реконструкцию кишечника, соединив две его части.

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Нам удалось мобилизовать достаточно длинный участок толстого кишечника, переместив его в область малого таза к совсем небольшому остатку прямой кишки. Мы выделили и переместили около 40 см приводящей толстой кишки. Трудность мобилизации такого протяжённого отрезка заключалась в сохранении кровообращения мобилизованного участка — был высокий риск его омертвения. Хоть операцию осложняло наличие грыжи брюшной стенки, она прошла успешно», — рассказал Игорь Амелин, заведующий отделением гнойной хирургии ОБ № 3.

Сейчас пациент идет на поправку!

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