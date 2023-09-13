Тобольские врачи провели уникальную операцию по реконструкции кишечника

В Областную больницу № 3 поступил возрастной пациент в тяжёлом состоянии с острой кишечной непроходимостью, его экстренно госпитализировали и перевели в операционную. Выяснилось, что причиной непроходимости стала опухоль, которую нужно было срочно удалить, чтобы у пациента не развился перитонит.



Врачи обнаружили метастазы и, чтобы дать шанс пациенту на полное выздоровление, вместе с опухолью хирурги удалили большой участок толстого кишечника и сформировали его сообщение с внешней средой. После успешного лечения в онкоцентре Областной больницы № 3 пациенту необходимо было провести реконструкцию кишечника, соединив две его части.