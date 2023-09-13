nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Терапевт посоветовала сделать флюорограмму для выявления туберкулеза на ранней стадии

13 сентября 2023, 14:25
Профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова рассказала изданию NEWS.ru о мерах, которые помогут выявить туберкулез на ранней стадии. По словам эксперта, речь идет о флюорограмме, позволяющей обнаружить даже единичные признаки патологического процесса в легочной ткани.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на комментарий специалиста, данное исследование показано гражданам, которые взаимодействовали с инфицированным. При появлении первых признаков туберкулеза пациент должен записаться на флюорограмму или рентгенограмму органов грудной клетки. Пивоварова подчеркивает, что определить туберкулез на начальной стадии реально, так как исследования показывают даже единичные проявления патологического процесса в легочной ткани.

Кроме того, собеседница издания также заявила о важности анализа мокроты на содержание патологических (туберкулезных) клеток и посещения узкопрофильного специалиста — фтизиатра.

Подпишитесь
«Аэропорт не подошел?»: почему борт «Уральских авиалиний» сел в поле, а не в Тюмени?
Вчера, 09:14
Врачей мало, вы держитесь: кто будет лечить тюменцев через 5-10 лет
Сегодня, 01:14
«Бизнес 90-х в деле»: почему в Тюмени не могут закрыть сутенеров и проституток
Сегодня, 01:00
«Река утекает в Казахстан?»: почему Тура исчезает на глазах у тюменцев
Вчера, 06:48
«Сезон самоубийств»: как тюменцам пережить осеннюю депрессию
Сегодня, 06:12
«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении
Сегодня, 01:10