Терапевт посоветовала сделать флюорограмму для выявления туберкулеза на ранней стадии

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на комментарий специалиста, данное исследование показано гражданам, которые взаимодействовали с инфицированным. При появлении первых признаков туберкулеза пациент должен записаться на флюорограмму или рентгенограмму органов грудной клетки. Пивоварова подчеркивает, что определить туберкулез на начальной стадии реально, так как исследования показывают даже единичные проявления патологического процесса в легочной ткани.