«Спорт в союзе с экологией»: футболисты МФК «Тюмень» побывали в экодоме

Для того, чтобы выбиться в число активистов, нужно как можно чаще ходить в экодом и приносить как можно больше вторсырья. Каждому гостю будут готовы также рассказать о таинствах переработки и показать несколько мастер-классов. Такое взаимодействие спортсменов и экологов должно простимулировать большую заинтересованность тюменцев в экологии, ведь на этот путь встала их любимая команда.