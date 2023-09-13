«Спорт в союзе с экологией»: футболисты МФК «Тюмень» побывали в экодоме

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В экодоме «Гудвин» сегодня было шумно — в гости приехали игроки МФК «Тюмень» для того, чтобы больше узнать о переработке отходов и позже передать эти знания своим болельщикам.
«Футболисты выступили с инициативой — прийти к нам и узнать больше об экологии и о том, как можно сделать мир лучше. Мы с радостью сегодня их встречаем на обзорную лекцию-экскурсию, где расскажем чем занимаемся в экодоме. Очень надеемся, что после визита к нам, они вдохновят своих болельщиков стать более экологичными», — сказала, встречая гостей, руководитель экодомов Гребнева Кристина.
Гостей ждала увлекательная лекция, в ходе которой спортсменам рассказали о том, что все собранное в экодоме вторсырье направляется на переработку, где из него могут создавать многоразовые бутылки, наполнители для игрушек и даже спортивную форму. Так из 300 пластиковых бутылок можно сделать флисовую кофту, игроки МФК «Тюмень» часто используют такие на разминке.
Футболистов удивил факт, что 50 килограммов макулатуры — это одно неспиленное дерево. А ещё, в формате интерактива, резидентам клуба предложили поучаствовать в процессе превращения пластика в экосувениры: из крышечек от бутылок, раздробленных с помощью велошредера, с участием спортсменов были изготовлены памятные брелоки, которые «СИБУР» и «ТЭО» подарили гостям экодома.
Также игрокам МФК «Тюмень» предложили самостоятельно отсортировать мусор, распределив его по 8 фракциям, которые принимают в экодоме: картон, бумага, металл, стекло, пленка, ПНД-флаконы, ПЭТ-бутылки и пластиковые крышки.
Игрок МФК «Тюмень» Андрей Соколов справился с заданием на отлично, секрет в том, что он уже и ранее занимался сортировкой отходов: отвозил пластик на переработку.
«Кому-то может показаться, что это скучная тема, но это безумно интересно. Очень понравилась тут подача материала и интерактив. Теперь знаю, что точно с дочкой сюда приду и покажу ей что к чему. У нас дома уже есть привычка отделять пластик от остального мусора, но сейчас мои знания стали шире, а значит в этом направлении буду развиваться. Проблема мусора сейчас особенно актуальна и она со временем лишь усугубляется. Если каждый начнется задумываться о том, чтобы бороться за экологию и начнет заниматься сортировкой, то наш город, наш регион точно станут чище», — подчеркнул Соколов.
Игроков тюменской команды серьезно обеспокоил вопрос «пластикового острова» в океане, о котором говорили на лекции. А потому для своих болельщиков, которых планируют приучать к сортировке отходов, приготовили конкурс. Ведь многие из них приходят на матчи с пластиковыми бутылками, хотя даже сами спортсмены используют многоразовую тару — это намного экологичнее.
«Мы придумали такую акцию — болельщики МФК „Тюмень“ будут приходить к нам в экодом и приносить вторсырье. Каждого, кто назовет кодовое слово „МФК ТЮМЕНЬ“ мы запишем в ряды участников и позже между самыми активными разыграем призы. Главный из них — годовой абонемент на посещение домашних матчей МФК „Тюмень“", — рассказали в ООО «ТЭО».
Для того, чтобы выбиться в число активистов, нужно как можно чаще ходить в экодом и приносить как можно больше вторсырья. Каждому гостю будут готовы также рассказать о таинствах переработки и показать несколько мастер-классов. Такое взаимодействие спортсменов и экологов должно простимулировать большую заинтересованность тюменцев в экологии, ведь на этот путь встала их любимая команда.