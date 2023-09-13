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Дело о ДТП с девочкой рассмотрят ещё раз

Следователи взяли на контроль дело о сбитой в Тюмени 13-летней девочке

13 сентября 2023, 11:08
Фото: 1MI
Дело о ДТП с девочкой рассмотрят ещё раз
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП с ребенком. Всё произошло ещё в феврале, девочка получила тяжкий вред здоровью.

По данным пресс-службы СК, все материалы по делу изъяты из МВД. Теперь им занимается следственный комитет.

«В феврале в Тюмени 36-летний водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате ей причинен тяжкий вред здоровью. Отмечается, что до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен», — говорится в сообщении СК РФ.

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования данного ДТП, работу проконтролируют в центральном аппарате СК.

Ранее «Наш город» отмечал, что в этом ДТП пострадала 13-летняя Дарья Фокина. Ей сейчас снова приходится учиться ходить, она 3 месяца провела в коме. На водителя не стали возбуждать уголовное дело.

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