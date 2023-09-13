Следователи взяли на контроль дело о сбитой в Тюмени 13-летней девочке

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По данным пресс-службы СК, все материалы по делу изъяты из МВД. Теперь им занимается следственный комитет.
«В феврале в Тюмени 36-летний водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате ей причинен тяжкий вред здоровью. Отмечается, что до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен», — говорится в сообщении СК РФ.
Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования данного ДТП, работу проконтролируют в центральном аппарате СК.
Ранее «Наш город» отмечал, что в этом ДТП пострадала 13-летняя Дарья Фокина. Ей сейчас снова приходится учиться ходить, она 3 месяца провела в коме. На водителя не стали возбуждать уголовное дело.