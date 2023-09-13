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Доходы у губернатора Тюменской области с каждым годом становятся всё больше

Сколько заработал тюменский губернатор за последние пять лет?

13 сентября 2023, 06:06
Фото: 1MI

Доходы у губернатора Тюменской области с каждым годом становятся всё больше

Вновь избранный губернатор Тюменской области Александр Моор за последние пять лет почти в два раза увеличил свой годовой доход. Если в 2018 году заработок главы региона составил 9,5 миллионов рублей, то в 2022 году — 17,5 миллионов.

По данным декларации о доходах за 2018 год, в собственности у губернатора тогда был снегоход Yаmаhа и квартира площадью 72,9 квадратных метра, в пользовании — земельный участок 1,8 тысяч квадратов, доля в нежилом помещении.

В 2019 году доходы главы Тюменской области выросли до 14 миллионов рублей. В его собственности находилась квартира площадью 72 квадратных метра, все тот же снегоход Yаmаhа. В пользовании — земельный участок площадью 1,8 тысяч «квадратов», доля в нежилом помещении.

В 2020 году Александр Моор задекларировал практически на 500 тысяч больше, чем годом ранее — 14,48 миллионов рублей. В собственности имелась квартира площадью 72 квадратных метра и снегоход, в пользовании — прежние земельный участок, доля в нежилом помещении и дом на 485 «квадратов».

В 2021 заработок губернатора Тюменской области достиг 16 миллионов рублей. В 2022 году доходы Александра Моора выросли на 1,5 миллионов, недвижимость и снегоход остались, но данные о доме площадью 485 квадратных метров, жилом участке и доли в нежилом помещении из декларации были исключены.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в воскресенье, 10 сентября, состоялись выборы губернатора региона. За действующего губернатора проголосовали более 1 миллиона избирателей — Александра Моора поддержали более 78% жителей области.

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