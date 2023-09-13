Сколько заработал тюменский губернатор за последние пять лет?

Доходы у губернатора Тюменской области с каждым годом становятся всё больше

Вновь избранный губернатор Тюменской области Александр Моор за последние пять лет почти в два раза увеличил свой годовой доход. Если в 2018 году заработок главы региона составил 9,5 миллионов рублей, то в 2022 году — 17,5 миллионов.