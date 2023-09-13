Сколько заработал тюменский губернатор за последние пять лет?

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
По данным декларации о доходах за 2018 год, в собственности у губернатора тогда был снегоход Yаmаhа и квартира площадью 72,9 квадратных метра, в пользовании — земельный участок 1,8 тысяч квадратов, доля в нежилом помещении.
В 2019 году доходы главы Тюменской области выросли до 14 миллионов рублей. В его собственности находилась квартира площадью 72 квадратных метра, все тот же снегоход Yаmаhа. В пользовании — земельный участок площадью 1,8 тысяч «квадратов», доля в нежилом помещении.
В 2020 году Александр Моор задекларировал практически на 500 тысяч больше, чем годом ранее — 14,48 миллионов рублей. В собственности имелась квартира площадью 72 квадратных метра и снегоход, в пользовании — прежние земельный участок, доля в нежилом помещении и дом на 485 «квадратов».
В 2021 заработок губернатора Тюменской области достиг 16 миллионов рублей. В 2022 году доходы Александра Моора выросли на 1,5 миллионов, недвижимость и снегоход остались, но данные о доме площадью 485 квадратных метров, жилом участке и доли в нежилом помещении из декларации были исключены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в воскресенье, 10 сентября, состоялись выборы губернатора региона. За действующего губернатора проголосовали более 1 миллиона избирателей — Александра Моора поддержали более 78% жителей области.