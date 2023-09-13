Сезон юбилеев: как в Тюмени откроют театральный сезон

Тюменская Филармония 15 сентября откроет юбилейный, 65-й концертный сезон. 10 утра откроются двери для всех, кто придёт на осеннюю ярмарку абонементов. Она продлится до 17 сентября. Вечером состоится концерт-открытие сезона. Счастливых обладателей билетов на этот концерт приглашают прийти пораньше — под музыку пройти по красной дорожке, сделать фото.



В фойе 2 и 3 этажей зазвучит классическая музыка в исполнении квартета оркестра «Камерата Сибири» и пианиста Станислава Хуланхова. Тут же можно посмотреть открытие новой выставки — «Цветы, птицы и весь мир». Семья художников и дизайнеров из Ишима покажет живописные и графические работы о природе, красоте и чувствах.

Ещё один сюрприз — обновлённое кафе с новым меню на 2 этаже.

Завершится праздник концертом Тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии.