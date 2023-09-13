Сезон юбилеев: как в Тюмени откроют театральный сезон

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Для Тюменского драматического театра этот сезон станет 166-м. Открытие запланировано не совсем обычно — во вторник, 26 сентября. Директор театра Сергей Осинцев рассказал, что старт даст целая неделя показов самых хитовых спектаклей. Первый в списке — последняя премьера ТБДТ «Наш городок», автор пьесы Торнтон Уайлдер получил за нее Пулитцеровскую премию. Продолжит эстафету неизменный лидер по количеству зрителей, мюзикл «Семейка Адамс», за который тюменский драмтеатр удостоился «Золотой маски». Следующими покажут «Тартюф», «Только для женщин» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».
— В 166-м театральном сезоне зрителей ждет много премьер, — говорит директор театра Сергей Осинцев. — До нового года мы выпустим спектакль по Чеховской «Чайке», постановкой занимается режиссер Роман Габриа. Потом у нас в планах подростковая история, ее готовит Иван Чигасов. К новому году мы восстановим старые спектакли, любимые зрителями «Сказки 1001 ночи» и «Снежная королева». Владислав Тутак выпустит «Биографию из леса» — история Бэмби, но на подростковый лад. Далее премьерой станет мюзикл «Капитанская дочка».
Сезон еще не начался, а труппа только вернулась из Ханты-Мансийска, на днях снова уезжают в Новороссийск, потом в Москву на Большой детский театральный фестиваль.
В этом сезоне наш коллектив пополнился двумя талантливыми, молодыми актерами. Они уже с опытом, один пять лет играл в Московском театре, второй в Екатеринбургском. Плюс мы делаем ремонт нашей существующей базы, обновляем свет и звук, — добавил Сергей Осинцев.
Молодёжный театр «Ангажемент» открывает сезон уже послезавтра, 15 сентября покажут комедийный спектакль «Это Тюмень, детка!». пять спектаклей за два дня, а потом труппа отправится на гастроли. Это не единственное изменение, которое ждет театр и его зрителей в юбилейном, тридцатом сезоне.
— Будет много нового, — говорит художественный руководитель «Ангажемента» Леонид Окунев. -Всех тайн не открою, но будут новые актеры, премьеры и новый дизайн фойе. 15 сентября мы откроем сезон, а потом поедем на гастроли, чтобы зрители не соседствовали со строителями.
Также, театр изменил логотип. Много лет им служила красная буква «А», часть которой выполнена в виде маски. От фирменного стиля не отказались, на логотипе снова буква А, но в необычном шрифтовом исполнении. Специально для театра Ольга Власова и Екатерина Явенкова разработали 60 вариантов написания этой буквы авторским шрифтом. Цвета теперь более сдержанные — бежевый и черный.
Тюменская Филармония 15 сентября откроет юбилейный, 65-й концертный сезон. 10 утра откроются двери для всех, кто придёт на осеннюю ярмарку абонементов. Она продлится до 17 сентября. Вечером состоится концерт-открытие сезона. Счастливых обладателей билетов на этот концерт приглашают прийти пораньше — под музыку пройти по красной дорожке, сделать фото.
В фойе 2 и 3 этажей зазвучит классическая музыка в исполнении квартета оркестра «Камерата Сибири» и пианиста Станислава Хуланхова. Тут же можно посмотреть открытие новой выставки — «Цветы, птицы и весь мир». Семья художников и дизайнеров из Ишима покажет живописные и графические работы о природе, красоте и чувствах.
Ещё один сюрприз — обновлённое кафе с новым меню на 2 этаже.
Завершится праздник концертом Тюменского филармонического оркестра и хоровой капеллы Тюменской филармонии.