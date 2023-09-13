Семья Рыбиных из Тюменского района стала «Семьей года»

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Супруги Рыбины проживают в селе Горьковка. Оба — спортсмены, ведут активный и здоровый образ жизни. Пара вместе уже пять лет, познакомились на тренировочных сборах, сыграли свадьбу, а в прошлом году стали родителями.
За звание лучших боролись 384 семьи, все они — победители региональных этапов из 86 субъектов Российской Федерации. Конкурс проводился в пяти номинациях: «Молодая семья, Сельская семья, Семья — хранитель традиций, Многодетная семья» и «Золотая семья».
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже восьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатором тюменского регионального этапа является департамент социального развития Тюменской области. Проведение конкурса координирует региональный центр «Семья».