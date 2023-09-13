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Анджелика Рыбина с дочкой

Семья Рыбиных из Тюменского района стала «Семьей года»

13 сентября 2023, 15:35
Фото: Региональный центр "Семья"
Анджелика Рыбина с дочкой
Вячеслав и Анжелика Рыбины живут в селе Горьковка, в прошлом году они стали родителями. Вчера Рыбины стали победителями всероссийского конкурса «Семья года — 2023» в номинации «Молодая семья».

Супруги Рыбины проживают в селе Горьковка. Оба — спортсмены, ведут активный и здоровый образ жизни. Пара вместе уже пять лет, познакомились на тренировочных сборах, сыграли свадьбу, а в прошлом году стали родителями.

За звание лучших боролись 384 семьи, все они — победители региональных этапов из 86 субъектов Российской Федерации. Конкурс проводился в пяти номинациях: «Молодая семья, Сельская семья, Семья — хранитель традиций, Многодетная семья» и «Золотая семья».

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже восьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатором тюменского регионального этапа является департамент социального развития Тюменской области. Проведение конкурса координирует региональный центр «Семья».

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#Общество#Тюменская область#Конкурсы#Семья#Молодая семья#Ольга Мэир
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