«Ребенок ночью возвращался через лес»: Мэрии пришлось вернуть тюменцам остановку

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
10 сентября водитель маршрута № 65 высадил ребенка в километре от дома сказав, что его рабочий день окончен и дальше он не поедет. Ребенку пришлось идти домой в СНТ «Лесная поляна» в сумерках через лес. Его мама написала обращение в администрацию города.
— Ребенок сел в маршрутку на остановке «Микрорайон Видный» и поехал в сторону Новопатрушево. Проезд оплатил сразу же и предупредил, что едет до «Лесной поляны». Маршрутное такси его высадило на Монтажников, 44. Возле леса. То есть не довез его ни до «Лесной поляны», ни через «Суходолье». Сказал просто: «Выходите, у меня последний рейс. Я дальше не поеду». Ребенок вышел и остался в лесу, — цитируют слова мамы мальчика Марины Шадриной 72.RU.
После огласки городская администрация решили вернуть в схему движения маршрута № 65 остановку у СНТ «Лесная поляна».
— На основании обращений граждан садового общества «Лесная поляна», а также в целях улучшения транспортного обслуживания его жителей с 18 сентября в схему движения автобусов маршрута № 65 «с/о „Степное“» — «ДНТ „Суходольное“» включается остановочный пункт «с/о „Лесная поляна“», — прокомментировали в администрации.