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«Ребенок ночью возвращался через лес»: Мэрии пришлось вернуть тюменцам остановку

«Ребенок ночью возвращался через лес»: Мэрии пришлось вернуть тюменцам остановку

13 сентября 2023, 13:52
Фото: 1MI
После того как водитель тюменской маршрутки отказался везти подростка до конечной — у него закончился рабочий день, городская администрация наконец решила продлить маршрут автобуса.
Сюжет
Дети

10 сентября водитель маршрута № 65 высадил ребенка в километре от дома сказав, что его рабочий день окончен и дальше он не поедет. Ребенку пришлось идти домой в СНТ «Лесная поляна» в сумерках через лес. Его мама написала обращение в администрацию города.

— Ребенок сел в маршрутку на остановке «Микрорайон Видный» и поехал в сторону Новопатрушево. Проезд оплатил сразу же и предупредил, что едет до «Лесной поляны». Маршрутное такси его высадило на Монтажников, 44. Возле леса. То есть не довез его ни до «Лесной поляны», ни через «Суходолье». Сказал просто: «Выходите, у меня последний рейс. Я дальше не поеду». Ребенок вышел и остался в лесу, — цитируют слова мамы мальчика Марины Шадриной 72.RU.

После огласки городская администрация решили вернуть в схему движения маршрута № 65 остановку у СНТ «Лесная поляна».

— На основании обращений граждан садового общества «Лесная поляна», а также в целях улучшения транспортного обслуживания его жителей с 18 сентября в схему движения автобусов маршрута № 65 «с/о „Степное“» — «ДНТ „Суходольное“» включается остановочный пункт «с/о „Лесная поляна“», — прокомментировали в администрации.
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#Транспорт#Дети#Автобусы#Остановка#Ольга Мэир
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