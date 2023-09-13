«Ребенок ночью возвращался через лес»: Мэрии пришлось вернуть тюменцам остановку

10 сентября водитель маршрута № 65 высадил ребенка в километре от дома сказав, что его рабочий день окончен и дальше он не поедет. Ребенку пришлось идти домой в СНТ «Лесная поляна» в сумерках через лес. Его мама написала обращение в администрацию города.