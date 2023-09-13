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Путевки в Турцию из Тюмени подорожали на 30%

Путевки в Турцию из Тюмени подорожали на 30%

13 сентября 2023, 07:10
Фото: 1MI
Путевки в Турцию за последние два года подорожали на треть. Если еще год назад стоимость семидневного тура Анталию в отель категории 5* по системе «Ультра Все включено» составляла 85-150 тысяч рублей, то теперь 200-250 тысяч.

За 150 тысяч и дешевле туроператоры предлагают только отели категории 3* — 4* (по системе либо «Завтрак», либо «Все включено»). По словам экспертов, в ближайшее время стоимость отдыха за границей еще подорожает. Не только в Турции, но и в других странах — туры в ОАЭ осенью вырастут в цене на 30%, в Таиланд — на 25%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области этим летом поток туристов, выезжающих за границу, увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тюменцы посетили более чем 130 стран. В их числе — Куба, Таиланд, Вьетнам, Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Китай.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Турция#Туристы#Отпуск#Туристические путевки
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