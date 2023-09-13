Путевки в Турцию из Тюмени подорожали на 30%

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
За 150 тысяч и дешевле туроператоры предлагают только отели категории 3* — 4* (по системе либо «Завтрак», либо «Все включено»). По словам экспертов, в ближайшее время стоимость отдыха за границей еще подорожает. Не только в Турции, но и в других странах — туры в ОАЭ осенью вырастут в цене на 30%, в Таиланд — на 25%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области этим летом поток туристов, выезжающих за границу, увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тюменцы посетили более чем 130 стран. В их числе — Куба, Таиланд, Вьетнам, Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Китай.