Путевки в Турцию из Тюмени подорожали на 30%

За 150 тысяч и дешевле туроператоры предлагают только отели категории 3* — 4* (по системе либо «Завтрак», либо «Все включено»). По словам экспертов, в ближайшее время стоимость отдыха за границей еще подорожает. Не только в Турции, но и в других странах — туры в ОАЭ осенью вырастут в цене на 30%, в Таиланд — на 25%.