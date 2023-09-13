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Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 04:06

В Тюмень пришло «бабье лето»

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 13 сентября

13 сентября 2023, 03:29
Фото: 1MI

В Тюмень пришло «бабье лето»

На юге Тюменской области среда, 13 сентября, пройдет при переменной облачности и преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут +4…+9. Местами ожидаются заморозки до 0…-5. В течение дня северный ветер со скоростью 6-11 м/с.
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Ишим

Утром в Тюмени 13 сентября ожидается малооблачная погода и температура воздуха +9…+10. В первой половине дня в городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 м/с. Влажность воздуха составит 84%. Ближе к полудню его скорость составит 7 м/с.

Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +18…+20. Влажность воздуха к этому времени уменьшится до 51%. Ветер сменит направление на северное, скорость составит 7 м/с.

В вечернее время суток температура воздуха в Тюмени опустится до +12…+15. Влажность воздуха увеличится до 749%. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +12 градусов, которые будут ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха при этом увеличится до 89%.

В областной столице УФ-индекс будет средним (3). Индекс геомагнитной активности составит от 1 до 4. Световой день продлится с 6:05 до 19:01.

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На севере региона — в Тобольске утром 13 сентября +8…+9. Влажность воздуха составит 95%. В городе будет дуть северо-западный ветер с переходом на северный со скоростью 2-3 м/с.

Ближе к полудню воздух прогреется до +17…+20, скорость северного ветра составит 5 м/с, влажность воздуха уменьшится до 54%. Вечером термометры опустятся до +11…+14, влажность воздуха составит 86%, скорость ветра 5 м/с.

В ночные часы термометры покажут +7…+11. Влажность воздуха к этому времени увеличится до 98%.

В Тобольске УФ-индекс средний (3). Индекс геомагнитной активности составит от 1 до 4. Восход в 5:50, закат в 18:59.

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Утром в Ялуторовске 13 сентября ожидается переменная облачность. Температура воздуха в это время составит +8…+10 градусов. В первой половине дня в городе ожидается безветренная погода, но к обеду порывы северо-восточного ветра будут достигать 10 м/с. Влажность воздуха в утренние часы составит 84%.

Днем термометры покажут +17…+20, влажность воздуха к этому времени уменьшится до 42%, ветер будет дуть со скорость 8-10 м/с. К вечеру температура воздуха опустится до +9…12, скорость ветра в вечерние и ночные часы составит 3-8 м/с, влажность воздуха 87%.

В Ялуторовске УФ-индекс 3. Индекс геомагнитной активности составит от 1 до 3. Восход в 6:01, закат в 18.59.

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Утром в Заводоуковске 13 сентября будет ясно. Температура воздуха поднимется составит +8…+10. В первой половине дня ожидается безветренная погода, ближе к полудню скорость северо-восточного ветра достигнет 10-11 м/с. Влажность воздуха в утренние часы составит 87%.

Днем термометры покажут +16…+18. Влажность воздуха при этом уменьшится до 42%. Ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +9…+12, ночью температура воздуха составит +7. Влажность воздуха увеличится до 68-85%, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-9 м/с.

В Заводоуковске УФ-индекс средний (4). Индекс геомагнитной активности составит от 1 до 3. Восход в 6:00, закат в 18:58.

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Утром в Ишиме 13 сентября будет ясно. Влажность воздуха составит 85%. Температура воздуха в это время будет +8…+10, скорость северо-восточного ветра 7-8 м/с. Ближе к полудню воздух прогреется до +15….+16, но небо затянет тучами. Ветер усилится до 12 м/с, влажность воздуха опустится до 49%.

В вечерние и ночные часы максимальная температура воздуха составит +9…+11, скорость ветра от 3 до 11 м/с, влажность воздуха от 68 до 80%.

В Ишиме УФ-индекс средний (3-4). Индекс геомагнитной активности составит от 1 до 3. Восход в 5:49, закат в 18:46.

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