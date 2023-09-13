Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 13 сентября

В вечернее время суток температура воздуха в Тюмени опустится до +12…+15. Влажность воздуха увеличится до 749%. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +12 градусов, которые будут ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха при этом увеличится до 89%.