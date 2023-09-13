Пассажир потерял сознание: на авиарейсе Сочи — Тюмень мужчине резко стало плохо

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Мужчина потерял сознание, первую помощь ему оказали стюардессы лайнера. Оказалось, что на борту самолёта летели две медика, они оказали пострадавшему экстренную помощь. Самолет приземлился в аэропорту «Рощино» по расписанию.
«Вызов поступил 13 сентября в 5:43, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 6:03. После осмотра и оказания помощи пациент отказался ехать в больницу», — сообщили «Нашему городу» представители тюменского депздрава.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11 сентября в аэропорту «Рощино» задерживаются четыре рейса. Лайнер, следующий по маршруту Тюмень — Самара, вылетел с задержкой в три часа.