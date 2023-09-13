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Пассажир потерял сознание: на авиарейсе Сочи — Тюмень мужчине резко стало плохо

Пассажир потерял сознание: на авиарейсе Сочи — Тюмень мужчине резко стало плохо

13 сентября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Тюменцы стали свидетелями инцидента произошедшего на борту авиарейса Сочи — Тюмень. Одному из пассажиров стало плохо.

Мужчина потерял сознание, первую помощь ему оказали стюардессы лайнера. Оказалось, что на борту самолёта летели две медика, они оказали пострадавшему экстренную помощь. Самолет приземлился в аэропорту «Рощино» по расписанию.

«Вызов поступил 13 сентября в 5:43, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 6:03. После осмотра и оказания помощи пациент отказался ехать в больницу», — сообщили «Нашему городу» представители тюменского депздрава.
Сразу четыре рейса задерживаются в тюменском аэропорту
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Ранее «Наш город» сообщал, что 11 сентября в аэропорту «Рощино» задерживаются четыре рейса. Лайнер, следующий по маршруту Тюмень — Самара, вылетел с задержкой в три часа.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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