Отопление в Тюмени включат не раньше октября. Почему?

Судя по прогнозам метеорологов, отопительный сезон начнется в начале октября — до этого времени в Тюмени будет стоять теплая погода. В ближайшие три дня небесная канцелярия будет радовать жителей областной столице солнечной погодой. Столбики термометров к полудню будут подниматься до +19…+21.