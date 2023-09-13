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Отопление в жилых домах Тюмени может не появиться до октября

Отопление в Тюмени включат не раньше октября. Почему?

13 сентября 2023, 08:49
Фото: 1MI

Отопление в жилых домах Тюмени может не появиться до октября

В областной столице подачу тепла начнут после того, как в течение пяти дней будет держаться температура воздуха не более +8. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Судя по прогнозам метеорологов, отопительный сезон начнется в начале октября — до этого времени в Тюмени будет стоять теплая погода. В ближайшие три дня небесная канцелярия будет радовать жителей областной столице солнечной погодой. Столбики термометров к полудню будут подниматься до +19…+21.

В воскресенье, 17 сентября, ожидаются дожди и грозы, максимальная температура воздуха в этот день составит +16…+18. В понедельник и вторник, 18 и 19 сентября, термометры покажут +17….+19, дни пройдут при переменной облачности, вероятны кратковременные дожди. В среду и четверг похолодает до +12….+14.

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Пятница, 22 сентября, станет самым жарким днем следующей неделе — воздух прогреется до +22…+23. Начиная с 25 сентября на тюменскую землю придет похолодание до +12…+16 и дожди. 29 сентября температура воздуха опустится до +2…+6.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени в ночь с 12 на 13 сентября стали свидетелями редкого природного явления — северного сияния. Необычайное зрелище можно было наблюдать в Тюмени и Тобольске.

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