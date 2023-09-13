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Updated Сегодня, 13:27

Пробки около Тюмени

Огромная пробка в 5 километров собралась на Московском тракте в Тюмени

13 сентября 2023, 13:27
Фото: 1MI
Пробки около Тюмени
На выезде из областной столицы фиксируются серьёзные заторы. Машины встали на Московском тракте.

В час пик здесь фиксируются пробки в 5 километров. По данным информации тюменских водителей, ситуацию усугубляют автомобилисты, которые едут по обочине.

«Здесь всегда много машин. Пробки увеличиваются из-за обочечников у поселка Московский», — сообщил таксист Алексей И. «Нашему городу».

По данным онлайн-сервисов, вечером 13 сентября в Тюмени произошло только 4 аварии. Пробки в городе не превысили 5 баллов.

Ранее «Наш город» отмечал, что затор в 2 километра блокировал движение по улицам Одесской и Харьковской в Тюмени. 12 сентября здесь фиксировалось большое количество грузовиков.

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#Александр Мязин#Дорожные пробки#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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