Огромная пробка в 5 километров собралась на Московском тракте в Тюмени

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В час пик здесь фиксируются пробки в 5 километров. По данным информации тюменских водителей, ситуацию усугубляют автомобилисты, которые едут по обочине.
«Здесь всегда много машин. Пробки увеличиваются из-за обочечников у поселка Московский», — сообщил таксист Алексей И. «Нашему городу».
По данным онлайн-сервисов, вечером 13 сентября в Тюмени произошло только 4 аварии. Пробки в городе не превысили 5 баллов.
Ранее «Наш город» отмечал, что затор в 2 километра блокировал движение по улицам Одесской и Харьковской в Тюмени. 12 сентября здесь фиксировалось большое количество грузовиков.