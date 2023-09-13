Невосполнимая утрата: в Тобольске скончалась кандидат педагогических наук ТИУ

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По данным «Нашего города», Ирина Михайлова скончалась после продолжительной болезни. Она более 15 лет была бессменным руководителем учебного отдела общетехнического факультета Тобольского индустриального института. Ирина Михайлова стояла у истоков высшего инженерного образования в Тобольске, в её активе десятки научных работ по математической подготовке инженеров.
Её дочь, Елена Михайлова сообщила «Нашему городу», что похороны прошли 13 сентября в 12.00 на Алемасовском кладбище. Ирине Михайлове было 65 лет.