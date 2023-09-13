Невосполнимая утрата: в Тобольске скончалась кандидат педагогических наук ТИУ

По данным «Нашего города», Ирина Михайлова скончалась после продолжительной болезни. Она более 15 лет была бессменным руководителем учебного отдела общетехнического факультета Тобольского индустриального института. Ирина Михайлова стояла у истоков высшего инженерного образования в Тобольске, в её активе десятки научных работ по математической подготовке инженеров.