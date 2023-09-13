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Похороны в Тобольске

Невосполнимая утрата: в Тобольске скончалась кандидат педагогических наук ТИУ

13 сентября 2023, 12:41
Фото: 1MI
Похороны в Тобольске
Скончалась кандидат педагогических наук Тобольского индустриального института Ирина Михайлова. Она являлась почётным работником высшего профессионального образования РФ.

По данным «Нашего города», Ирина Михайлова скончалась после продолжительной болезни. Она более 15 лет была бессменным руководителем учебного отдела общетехнического факультета Тобольского индустриального института. Ирина Михайлова стояла у истоков высшего инженерного образования в Тобольске, в её активе десятки научных работ по математической подготовке инженеров.

Фото: Фото предоставила Елена Михайлова

Её дочь, Елена Михайлова сообщила «Нашему городу», что похороны прошли 13 сентября в 12.00 на Алемасовском кладбище. Ирине Михайлове было 65 лет.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Похороны#Болезнь#Некролог
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