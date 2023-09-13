На Тюмень обрушится сильнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Специалисты отмечают, что геоудары магнитосферы в период с 13 по 17 сентября будут достигать отметки в 4 балла.
Метеозависимые жители региона прочувствуют на себе сильнее других неспокойную геомагнитную обстановку. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, затрудненное дыхание, головокружение, боли в суставах.
Особенно внимательными следует быть людям с хроническими заболеваниями — вероятно обострение болезней. Поэтому при ухудшении самочувствия следует обращаться за медицинской помощью.
Эксперты рекомендуют в дни геомагнитной активности снизить физические нагрузки на организм, стараться избегать стрессов, перенапряжения. Также следует уделить особое внимание питанию — исключить чрезмерно жирную, острую, соленую, сладкую пищу и алкоголь. Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени в ночь с 12 на 13 сентября стали свидетелями редкого природного явления — северного сияния, причиной которого стала мощная волна от выброса с Солнца.