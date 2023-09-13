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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

На Тюмень обрушится сильнейшая магнитная буря

На Тюмень обрушится сильнейшая магнитная буря

13 сентября 2023, 05:27
Фото: ЧС Тюмень
Ее сила достигнет 4 баллов. Геомагнитная активность усилится к трем часам дня и продлится до девяти часов вечера. Магнитные бури будут бушевать в Тюмени на протяжении ближайших семи дней.

Специалисты отмечают, что геоудары магнитосферы в период с 13 по 17 сентября будут достигать отметки в 4 балла.

Метеозависимые жители региона прочувствуют на себе сильнее других неспокойную геомагнитную обстановку. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, затрудненное дыхание, головокружение, боли в суставах.

Особенно внимательными следует быть людям с хроническими заболеваниями — вероятно обострение болезней. Поэтому при ухудшении самочувствия следует обращаться за медицинской помощью.

Эксперты рекомендуют в дни геомагнитной активности снизить физические нагрузки на организм, стараться избегать стрессов, перенапряжения. Также следует уделить особое внимание питанию — исключить чрезмерно жирную, острую, соленую, сладкую пищу и алкоголь. Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени в ночь с 12 на 13 сентября стали свидетелями редкого природного явления — северного сияния, причиной которого стала мощная волна от выброса с Солнца.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Тюменцы#Магнитные бури
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