Итоги дня Тюмени: в школах по 9 уроков в день, северное сияние, очереди в ГИБДД

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Тюменцы пожаловались на большое количество уроков в школах. В школе №68 в один день в расписание поставили сразу 9 занятий. Например в «9Д» в один день ребятам поставили информатику, географию, алгебру, русский язык, биологию, физику, обществознание, английский и литературу. Потом расписание заменили и поставили 8 уроков.
Похожая ситуация и в других учебных заведениях областной столицы. Там могут поставит 7-8 уроков. Впрочем в гимназии №83 другая проблема. По словам Марины П., учебный год начался с сообщения, что детям нужно «прийти ко второму уроку, завтра к третьему». Педагогов в школе не хватает.
На юге региона жители делятся фотографиями редкого природного явления — северного сияния. Необычайно красивое зрелище тюменцы запечатлели в Тюмени и Решетниково.
Минувшей ночью северное сияние также наблюдали и жители Курганской области — свидетелями редкого природного явления стали жители деревни Кызылбай и села Мехонское.
Тюменская медицина в ближайшие годы рискует остаться без вливаний «молодой крови». Вчерашние выпускники медвузов и ординатуры не торопятся принять трудовую вахту старших товарищей.
По итогам прошлого года 16% (это 1 173 человека) выпускников российских медицинских вузов не выполнили обязательства по договору о целевом обучении. Около 50% выпускников 2022 года заключили трудовые договоры с государственными учреждениями здравоохранения. Чем занимаются остальные врачи, неизвестно.
Региональные власти не скупятся на льготы для специалистов — предоставление служебного жилья, выплаты подъемных В итоге доля открытых вакансий в государственных больницах составляет 2,4%. В 2022 году 105 студентов ТюмГМУ — «целевиков» и 34 ординатора окончили медицинский университет. Трудоустроено 59 специалистов (57,4%), с 30 специалистами (28,6%). Но этого мало и через 5-10 лет лечить тюменцев будет практически некому. Например, тюменка Алена Шамиданова один из молодых выпускников вуза, которая не пойдёт в госучреждения. Она год отработала в районной поликлинике детским врачом и сейчас с ужасом вспоминает очереди, кучу бумажной работы, ежедневные «пятиминутки». Теперь он мечтает стать офтальмологом и проходит обучение.
Десятки водителей, приехавших в среду, 13 сентября в ГИБДД по улице 50 лет Октября для регистрации транспорта, провели в ожидании приема несколько часов.
Автовладельцы отметили, что в очереди приходится проводить несколько часов. При этом в других городах юга Тюменской области такого «кошмара» нет. На учет машину не поставить. Запись на госуслугах на месяц вперед. Между тем в ГИБДД по Тюменской области отметили, что запись на регистрацию новых автомобилей на 50 лет Октября, 63 ведется в очном режиме в окне №20.