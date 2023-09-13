Итоги дня Тюмени: в школах по 9 уроков в день, северное сияние, очереди в ГИБДД

Региональные власти не скупятся на льготы для специалистов — предоставление служебного жилья, выплаты подъемных В итоге доля открытых вакансий в государственных больницах составляет 2,4%. В 2022 году 105 студентов ТюмГМУ — «целевиков» и 34 ординатора окончили медицинский университет. Трудоустроено 59 специалистов (57,4%), с 30 специалистами (28,6%). Но этого мало и через 5-10 лет лечить тюменцев будет практически некому. Например, тюменка Алена Шамиданова один из молодых выпускников вуза, которая не пойдёт в госучреждения. Она год отработала в районной поликлинике детским врачом и сейчас с ужасом вспоминает очереди, кучу бумажной работы, ежедневные «пятиминутки». Теперь он мечтает стать офтальмологом и проходит обучение.