Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью больницы РЖД в Тюмени

Система умного домофона от МТС установлена в терапевтическом отделении железнодорожной больницы по адресу ул. Магнитогорская, 8/2. Новая технология позволит решить одну из главных проблем учреждения — удаленно вести контроль за перемещениями пациентов, соблюдением правил внутреннего распорядка и посещением родственников в отведенные часы приема стационара.