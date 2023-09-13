Интеллектуальная система от МТС проследит за безопасностью больницы РЖД в Тюмени

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Цифровое решение с системой распознавания лиц позволит обезопасить частное учреждение здравоохранение от посторонних посетителей, порчи имущества, повысить комфорт пациентов и медицинского персонала.
Система умного домофона от МТС установлена в терапевтическом отделении железнодорожной больницы по адресу ул. Магнитогорская, 8/2. Новая технология позволит решить одну из главных проблем учреждения — удаленно вести контроль за перемещениями пациентов, соблюдением правил внутреннего распорядка и посещением родственников в отведенные часы приема стационара.
«Последние несколько лет в Тюменской области мы наблюдаем повышенный интерес к умным устройствам. Решения востребованы не только в медицинских учреждениях, но и образовании, ЖКХ, недвижимости, а особенно — у собственников жилья. Уверена, что в ближайшие годы спрос на умные решения будет активно расти, а социальные учреждения и наши дома станут более безопасными и современными», — отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
«Наше лечебное учреждение является одним из старейших в Тюмени. За 120 лет работы из больницы для работников РЖД и их семей мы переросли в современную многопрофильную клинику для всех горожан, которую ежегодно посещают тысячи пациентов. Учитывая то, что терапевтическое отделение у нас одно из самых загруженных, мы решили его обеспечить современным контролем доступа. Внедрение цифровых решений — необходимость нашего времени, учитывая возрастающие требования к безопасности в сфере медицины. Теперь, благодаря установке системы, пребывание в больнице станет для них значительно комфортнее», — прокомментировал главный врач клинической больницы «РЖД-Медицина» в Тюмени Сергей Одинцов.
Система мониторинга работает в круглосуточном режиме, фиксирует время нахождения персонала в отделении, а дежурная медсестра предоставляет своевременный доступ пациентам и посетителям, исключая посторонних визитеров.