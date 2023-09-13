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Работа ГИБДД

Иностранец совершил больше 100 нарушений ПДД на дорогах Тюмени, его поймали

13 сентября 2023, 13:01
Фото: 1MI
Работа ГИБДД
В областной столице задержали иностранца, который больше 100 раз нарушил ПДД. Штрафы он не оплачивал.

У мужчины скопился долг почти 110 тысяч рублей. Госномера с автомобиля изъяли.

«13 сентября в Тюмени задержали Lada, чей 35-летний владелец 119 раз нарушил ПДД: превышал скорость, в том числе на 80 километров в час, ездил на „красный“», — сообщили в ГИБДД.

На данный момент инспекторы ГИБДД ищут владельца Audi A, он за два месяца совершили 142 нарушения и Mercedes C300.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские водители жалуются на большие очереди в ГИБДД. В здании на улице 50 лет Октября для регистрации транспорта приходится ждать несколько часов.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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