Иностранец совершил больше 100 нарушений ПДД на дорогах Тюмени, его поймали

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
У мужчины скопился долг почти 110 тысяч рублей. Госномера с автомобиля изъяли.
«13 сентября в Тюмени задержали Lada, чей 35-летний владелец 119 раз нарушил ПДД: превышал скорость, в том числе на 80 километров в час, ездил на „красный“», — сообщили в ГИБДД.
На данный момент инспекторы ГИБДД ищут владельца Audi A, он за два месяца совершили 142 нарушения и Mercedes C300.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские водители жалуются на большие очереди в ГИБДД. В здании на улице 50 лет Октября для регистрации транспорта приходится ждать несколько часов.