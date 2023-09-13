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Блогер Литвин отдал свой спорткар BMW жительнице Тюменской области

Блогер Литвин отдал свой спорткар BMW жительнице Тюменской области

13 сентября 2023, 09:10
Фото: тг-канал ЛИТВИН
Блогер-миллионник Михаил Литвин вручил жительнице Тобольска автомобиль BMW M4. 17-летняя девушка выиграла иномарку во время прямого эфира, состоявшегося на его youtube-канале в начале августа.
Видео: тг-канал ЛИТВИН
«Это машина, которая была украдена в Арабских Эмиратах у одного Сахалинского паренька. Казалось, можно было бы уже смириться, но год поисков за которыми следили миллионы людей, оказался не напрасным и машина была найдена. Далее за неё боролись сотни тысяч сердец со всей России. А сегодня, она поменяет навсегда жизнь двух 17-ти летних ребят, которые её выиграли. Прощай легенда», — сообщил Литвин в своем тг-канале.

Девушка рассказала, что автомобиль она планирует продать, а денежные средства вложить в покупку новой квартиры.

Блогер Литвин подарил BMW M4 17-летней жительнице Тобольска
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«Наш Город» писал, что в Тюмени студент-медик выиграл автомобиль во время викторины «Zнай свой край» фестиваля «Тюменская осень», а строителю из областной столицы досталась новая квартира.

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