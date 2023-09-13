Блогер Литвин отдал свой спорткар BMW жительнице Тюменской области

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
«Это машина, которая была украдена в Арабских Эмиратах у одного Сахалинского паренька. Казалось, можно было бы уже смириться, но год поисков за которыми следили миллионы людей, оказался не напрасным и машина была найдена. Далее за неё боролись сотни тысяч сердец со всей России. А сегодня, она поменяет навсегда жизнь двух 17-ти летних ребят, которые её выиграли. Прощай легенда», — сообщил Литвин в своем тг-канале.
Девушка рассказала, что автомобиль она планирует продать, а денежные средства вложить в покупку новой квартиры.
«Наш Город» писал, что в Тюмени студент-медик выиграл автомобиль во время викторины «Zнай свой край» фестиваля «Тюменская осень», а строителю из областной столицы досталась новая квартира.