«Бизнес 90-х в деле»: почему в Тюмени не могут закрыть сутенеров и проституток

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В редакции «Нашего города» обратился мужчина, сообщивший о том, что в тюменском клубе «Zажигалка» оказывают услуги интимного характера — гостям заведения напрямую предлагают увезти девушку с собой.
«Местные танцовщицы после пары бокалов смело спрашивают, мол, не хочет ли мужчина продолжить вечер в более интимной обстановке, после чего озвучивают расценки на секс с ними. Я знал, что здесь промышляют подобным, но не думал, что все так откровенно», — говорит читатель издания.
Он также сообщил, что в это заведение, якобы, часто ходят известные в городе предприниматели, которые любят организовывать бизнес-встречи в такой обстановке, чтобы произвести впечатление на потенциального партнера.
«Это известная в Тюмени проституточная. Там, как частницы работают, так и девочки так называемых сутенеров, которым они процент отдают за то, что их продвигают. Удивительно, почему их до сих пор не прикрыли», — задается вопросом другой тюменец, бывавший в заведении.
Однако зачастую привлечь организованную группировку, организующую поставку интимных услуг проблематично, так как истоки этот бизнес берет еще в 90-х, когда бордели, якобы, сотрудничали с правоохранителями.
Бывший сотрудник полиции, занимавшейся проблемой проституции в Тюменской области, рассказал «Нашему городу», что был свидетелем указанного сотрудничества.
«Тогда и с барыгами полиция работала, и с проститутками и их „владельцами“. Я видел, как машина полиции везла девочек в сауну и совсем не для того, чтобы оставить протокол. Конечно, с тех времен много изменилось, но полностью прикрыть эту деятельность, как я думаю, невозможно», — рассказал экс-правоохранитель.
Проблема в том, что для поимки и раскрытия ОПГ необходим ряд неопровержимых доказательств, одно из которых — сотрудничество проституток с главой «бизнеса»? Для этого нужно зафиксировать факт «найма», в противном случае дело одной ночной бабочки будет подходить лишь под административку — в соответствии со ст. 6.11 КоАП РФ за занятие проституцией предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 1500 до 2000 тысяч рублей. Обычно такую сумму проститутка зарабатывает за 20 минут.
«А чтобы преступление попадало под статью 241 УК РФ — организация занятия проституцией, то нужно проводить целую операцию, на которую руководство не всегда дает добро, отдавая предпочтения частным административкам. Ведь поимка 5 проституток — это 5 раскрытых дел и „палка“ по нормативу выполнена, а организация — это лишь одно дело, не особо значимое для статистики, особенно, если смотреть в перспективу», — говорит бывший полицейский.
Он также рассказал, что секс-работницы, работающие на сутенеров, обычно получают лишь 50% от полученных денег, вторую половину забирает ее наниматель, который пристально следит за работой женщины. Есть у этой работы и еще один роковой минус — уйти из бизнеса проблематично, часто сутенеры требуют даму, пожелавшую завязать с сомнительно карьерой, найти себе замену, чтобы оборот денег не снижался. В противном случае сотруднице начинают угрожать.
Секс-работницы уже попросили президента РФ Владимира Путина отменить статью 6.11 КоАП «Занятие проституцией» и легализовать оказание сексуальных услуг, задав этому роду деятельности системность. Это могло бы спасти сотрудниц индустрии от побоев и изнасилований, которыми они часто подвергаются от своих клиентов. Проблема кроется в том, что девушек с такой работой не считают людьми и заказчики прекрасно понимают, что в полиции заявление «такой» гражданки всерьез не воспримут.
Для защиты прав и свобод секс-работниц в России существует движение «Серебряная Роза», по данным сообщества, в России работает около трех миллионов сотрудников интим-услуг. Активисты течения настаивают на легализации работы проституток, так как это обезопасит не только работниц, но и клиентов. Ведь вместе с оформлением бумаги по оказанию услуг, девушку будут обязывать предоставлять справку об отсутствии болезней, передающихся половым путем, что может сократить темпы распространения ВИЧ-инфекции.
Однако пока в Госдуме и речи не идет о том, чтобы легализовать работу эскортниц. Хотя давно понятно, что прикрыть этот бизнес полностью — не удастся. А потому в тюменский клуб продолжают приходить гости и уезжать домой с девочками. Дальнейшая судьба заказчиков и поставщиков услуг неизвестна — ночь может закончиться избиением женщины или же серьезным заболеванием для мужчины.