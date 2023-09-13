«Бизнес 90-х в деле»: почему в Тюмени не могут закрыть сутенеров и проституток

Проблема в том, что для поимки и раскрытия ОПГ необходим ряд неопровержимых доказательств, одно из которых — сотрудничество проституток с главой «бизнеса»? Для этого нужно зафиксировать факт «найма», в противном случае дело одной ночной бабочки будет подходить лишь под административку — в соответствии со ст. 6.11 КоАП РФ за занятие проституцией предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 1500 до 2000 тысяч рублей. Обычно такую сумму проститутка зарабатывает за 20 минут.