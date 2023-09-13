Банк ДОМ. РФ назвал лидирующие по открытию счетов эскроу регионы

«На данный момент уже 95% новостроек в стране возводятся с применением счетов эскроу. Объем строительства жилья с использованием механизма продолжает расти — по итогам II квартала это уже 97,6 млн кв. м. В Банке ДОМ.РФ уже открыто около 75 тыс. счетов эскроу, на которых размещено более 455 млрд рублей. При этом 80% счетов эскроу оформлены для покупки строящихся квартир за пределами столицы. Большинство клиентов Банка ДОМ.РФ используют услугу дистанционного открытия счёта в мобильном приложении с возможностью бесплатного пополнения с помощью карты МИР», — сказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.