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Банк ДОМ. РФ назвал лидирующие по открытию счетов эскроу регионы

Банк ДОМ. РФ назвал лидирующие по открытию счетов эскроу регионы

13 сентября 2023, 10:44
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ представил рейтинг регионов, которые являются лидерами по количеству открытых счетов эскроу участниками долевого строительства жилья.

Результаты показывают, что наибольшее количество счетов было открыто в Москве — более 15,7 тысячи счетов на общую сумму 131 миллиард рублей. Тюменская область занимает второе место с 7,9 тысячи счетов и суммой 24,6 миллиарда рублей. Подмосковье замыкает тройку лидеров с 6,9 тысячи счетов и 35,2 миллиарда рублей. Санкт-Петербург расположился на четвертой позиции с 6,7 тысячи счетов и 50,1 миллиарда рублей. В пятерку лидеров также вошла Республика Татарстан с 3,9 тысячи счетов и 19,2 миллиарда рублей.

Эскроу-счет представляет собой специальный вид счета, который используется для обеспечения безопасных сделок на рынке недвижимости в стадии строительства. Покупатель вносит деньги на счет в банке, где они хранятся до завершения строительства объекта и лишь после этого передаются застройщику. Дольщик обязан обратиться в банк, указанный в договоре долевого участия, чтобы открыть эскроу-счет, при этом ипотечный кредит можно оформить в любом банке.

«На данный момент уже 95% новостроек в стране возводятся с применением счетов эскроу. Объем строительства жилья с использованием механизма продолжает расти — по итогам II квартала это уже 97,6 млн кв. м. В Банке ДОМ.РФ уже открыто около 75 тыс. счетов эскроу, на которых размещено более 455 млрд рублей. При этом 80% счетов эскроу оформлены для покупки строящихся квартир за пределами столицы. Большинство клиентов Банка ДОМ.РФ используют услугу дистанционного открытия счёта в мобильном приложении с возможностью бесплатного пополнения с помощью карты МИР», — сказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

В десятку регионов-лидеров также вошли Новосибирская область — 3,8 тысячи счетов на 12,4 миллиарда рублей, Свердловская область — 3,4 тысячи счетов на 14,3 миллиарда рублей, Приморье — 3,2 тысячи счетов на 15,3 миллиарда рублей, Ленинградская область — 3,1 тысячи счетов на 10,7 миллиарда рублей, Калининградская область — 1,7 тысячи счетов на 8,9 миллиарда рублей.

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