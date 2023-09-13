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15 лет колонии получил гражданин Таджикистана за домогательства к 9-летней девочке

15 лет колонии получил гражданин Таджикистана за домогательства к 9-летней девочке

13 сентября 2023, 11:07
Фото: 1MI
9-летняя девочка спешила в летний пришкольный лагерь, как ей повстречался «дяденька». Ребенок успел убежать, а дяденька получил 15 лет колонии за домогательства к несовершеннолетней. На допросе он сознался, что это не первое его преступление.
Сюжет
Дети

Калининский районный суд признал 38-летнего гражданина Таджикистана, приехавшего в Тюмень на заработки, виновным в домогательствах к 9-летней девочке.

В ходе расследования стало известно, что утром 31 июля 2019 года девочка спешила в летний пришкольный лагерь. У дома 88 по улице Полевой ей повстречался «нерусский дяденька», который попросил ее установить часы на его мобильном телефоне.

Пока она пыталась выставить время, дяденька ощупал своей рукой ее грудь, а потом ее рукой провел у себя между ног и расстегнул штаны. Девочка отдернула руку и убежала, — сообщает пресс-служба суда.
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Вечером девочка рассказала о случившемся маме, которая тут же обратилась в полицию. Записи с камер видеонаблюдения и качественно составленный фоторобот позволили тюменским оперативникам вычислить и задержать 38-летнего гражданина Таджикистана.

В сентябре того же года аналогичное преступление было совершено в районе улицы Полевой, и полицейским удалось задержать подозреваемого. На допросе он сознался еще в одном преступлении, совершенном 31 июля у дома 88 по улице Полевой. А на очной ставке девочка опознала его.

По совокупности совершенных преступлений, суд приговори Зарифа К. к 15 годам колонии строгого режима.

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