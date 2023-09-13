15 лет колонии получил гражданин Таджикистана за домогательства к 9-летней девочке

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Калининский районный суд признал 38-летнего гражданина Таджикистана, приехавшего в Тюмень на заработки, виновным в домогательствах к 9-летней девочке.
В ходе расследования стало известно, что утром 31 июля 2019 года девочка спешила в летний пришкольный лагерь. У дома 88 по улице Полевой ей повстречался «нерусский дяденька», который попросил ее установить часы на его мобильном телефоне.
Пока она пыталась выставить время, дяденька ощупал своей рукой ее грудь, а потом ее рукой провел у себя между ног и расстегнул штаны. Девочка отдернула руку и убежала, — сообщает пресс-служба суда.
Вечером девочка рассказала о случившемся маме, которая тут же обратилась в полицию. Записи с камер видеонаблюдения и качественно составленный фоторобот позволили тюменским оперативникам вычислить и задержать 38-летнего гражданина Таджикистана.
В сентябре того же года аналогичное преступление было совершено в районе улицы Полевой, и полицейским удалось задержать подозреваемого. На допросе он сознался еще в одном преступлении, совершенном 31 июля у дома 88 по улице Полевой. А на очной ставке девочка опознала его.
По совокупности совершенных преступлений, суд приговори Зарифа К. к 15 годам колонии строгого режима.