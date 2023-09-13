15 лет колонии получил гражданин Таджикистана за домогательства к 9-летней девочке

В сентябре того же года аналогичное преступление было совершено в районе улицы Полевой, и полицейским удалось задержать подозреваемого. На допросе он сознался еще в одном преступлении, совершенном 31 июля у дома 88 по улице Полевой. А на очной ставке девочка опознала его.