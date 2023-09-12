Жители Тюмени раскупили все билеты на концерт Григория Лепса

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Отметим, что шанс попасть на выступления Лепса у тюменцев все-таки есть. 20 сентября он даст концерт в рамках большой вечеринки для участников форума и друзей TNF. Мероприятие состоится в инженерном центре проекта «Речной порт» 20 сентября в 20:00. Правда, вход только по приглашениям.
В этот же день в рамках мероприятия, посвященного 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, на территории мультицентра «Контора пароходства» пройдет выступление группы «Любэ».
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в Тюмени с концертами выступят Полина Гагарина и Владимир Пресняков. Гагарина даст концерт 24 октября, Пресняков — 28 октября.