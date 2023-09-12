Жители Тюмени раскупили все билеты на концерт Григория Лепса

Отметим, что шанс попасть на выступления Лепса у тюменцев все-таки есть. 20 сентября он даст концерт в рамках большой вечеринки для участников форума и друзей TNF. Мероприятие состоится в инженерном центре проекта «Речной порт» 20 сентября в 20:00. Правда, вход только по приглашениям.