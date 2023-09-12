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Published Сегодня, 05:47

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Жители Тюмени раскупили все билеты на концерт Григория Лепса

Жители Тюмени раскупили все билеты на концерт Григория Лепса

12 сентября 2023, 05:47
Фото: ВК Григорий Лепс
Выступление запланировано на 18 сентября в Тюменской филармонии, но свободных билетов в продаже уже нет. Информация об отсутствии билетов на концерт размещена на сайте филармонии.
Сюжет
Концерт

Отметим, что шанс попасть на выступления Лепса у тюменцев все-таки есть. 20 сентября он даст концерт в рамках большой вечеринки для участников форума и друзей TNF. Мероприятие состоится в инженерном центре проекта «Речной порт» 20 сентября в 20:00. Правда, вход только по приглашениям.

В этот же день в рамках мероприятия, посвященного 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, на территории мультицентра «Контора пароходства» пройдет выступление группы «Любэ».

В Тюмени с концертом выступят «Любэ» и Григорий Лепс
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Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в Тюмени с концертами выступят Полина Гагарина и Владимир Пресняков. Гагарина даст концерт 24 октября, Пресняков — 28 октября.

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