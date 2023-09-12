«Зарека — неоклассическая»: Тюмень наконец-то приведут к единому архитектурному стилю

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Администрация города опубликовала постановление, согласно которому для получения разрешения на строительство застройщики должны согласовывать архитектурный план здания в городском департаменте земельных отношений и градостроительства. К постановлению приложены и сами правила, которые по словам директора департамента разрабатывали с участием ведущих архитекторов города.
— Градостроительным кодексом определено право муниципалитета утверждать архитектурный градостроительный облик будущего объекта, — объясняет Дмитрий Валерьевич. — Нами разработаны требования к архитектурно планировочным решениям, цветовым решениям будущих фасадов, конструктиву, отделочным материалам, которые застройщики должны будут учитывать при проектировке зданий.
Нововведения не коснутся частных домов и уже существующей застройки. Согласовывать нужно будет только новое строительство или капитальный ремонт фасадов.
В приложении к постановлению есть карта, на которой город разделен на шесть зон. Например, большой участок в прямоугольнике улиц Профсоюзной, 50 лет ВЛКСМ, Пермякова и 50 лет Октября относится ко второму сектору. А новые ЖК за объездной дорогой по Московскому тракту относятся к третей. Исторический центр в первом секторе, а старая Зарека в шестом. Но все затеваем пятый сектор — это практически все спальные районы.
В первую очередь должны учитываться особенности существующей и перспективной окружающей застройки. То есть даже если вокруг зданий нет, застройщик должен узнать, что уже до него здесь планировали. В центре требуют сохранения исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры. В зонах с первой по пятую могут применяться различные архитектурные стили, сочетания форм и материалов, а вот в старой Зареке (шестой сектор) допускается только неоклассический стиль с использованием традиционных решений тюменской архитектуры.
Рекомендуется отдавать предпочтение сложной в ритмическом отношении композиционной структуре фасадов (без большого число монотонно повторяющихся архитектурных деталей). На фасадах исторических зданий нельзя делать облицовку, которая ведет к утрате архитектурно-декоративных элементов. Запрещено устройство выступающих тамбуров и входных групп. Ограждения балконов и лоджий должно обеспечивать композиционное единство района.
Композиционные приемы и фасадные решения первых этажей не должны противоречить стилю всего здания. Чаще всего на первых этажах зданий располагаются коммерческие помещения и, соответственно, пестрые вывески. Согласно этому правилу, вывески теперь тоже нужно создавать с учетом стиля микрорайона.
При разработке цветовых решений фасадов необходимо отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам, а также придерживаться принципов грамотной компоновки, исходя из цветового решения квартала, микрорайона, района. На фасаде должны использоваться не менее двух типов отделочных материалов, отличающихся друг от друга фактурой, форматом. Предпочтение отдается натуральному камню, штукатурке, облицовочному кирпичу, фасадным плитам, стеклу, керамике. В старой Зареке только штукатурка, натуральный камень и керамика. И никакого металла, пластика, самоклейки и сайдинга. Крепить декор можно только методом скрытого монтажа. Дополнительные элементы могут быть только из крепких материалов, наподобие натурального камня или стеклофибробетона.
— Решать, соответствует ли проект концепции архитектурно-градостроительного облика города, будет координационный совет. При этом застройщики, которые хотят отойти от правил, но уверены, что их предложение органично впишется в облик Тюмени, могут представить свою идею совету, и он также может дать добро, — говорит Дмитрий Иванов. — Выполняться согласование будет в формате муниципальной услуги, подать на нее заявление можно будет через «Госуслуги» или в департаменте.
Инженерное оборудование (антенны, наружные блоки кондиционеров и так далее) можно располагать только на крове, при этом они не должны перекрывать роспись или мозаику на здании. Кабели и водосточные трубы должны быть скрыты (только если они не обязательная часть декора).
Все новые здания в городе должны иметь архитектурно-художественное оформление фасадов. Световое оформление входных групп, витрин, средств информационного оформления, наружной рекламы и знаков адресации должно осуществляться в комплексе с оформлением всего фасада здания, не разбивая фасад на составляющие части.