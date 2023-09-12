«Зарека — неоклассическая»: Тюмень наконец-то приведут к единому архитектурному стилю

В первую очередь должны учитываться особенности существующей и перспективной окружающей застройки. То есть даже если вокруг зданий нет, застройщик должен узнать, что уже до него здесь планировали. В центре требуют сохранения исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры. В зонах с первой по пятую могут применяться различные архитектурные стили, сочетания форм и материалов, а вот в старой Зареке (шестой сектор) допускается только неоклассический стиль с использованием традиционных решений тюменской архитектуры.