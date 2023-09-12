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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Суд помог узнать имя и получить выплаты.

Витя или Виталий? У тюменской вдовы забрали акции «Лукойла» из-за путаницы с именами

12 сентября 2023, 06:04
Фото: 1MI
Суд помог узнать имя и получить выплаты.

У тюменской вдовы забрали акции «Лукойла» из-за путаницы с именами

Вдова из села села Рафайлово Исетского района обратилась в суд, потому что с 2018 года не может получить выплаты дивидендов на мужа. Ее супруга все звали Витя, а в документах числился Виталий.

Исетскому районному суду вдова пояснила, что супруга все в деревне звали Витя: и в школе, когда они познакомились, и в последующем на работе. Только позже по документам она узнала, что его настоящее имя Виталий. Но так как в советское время не так строго оформлялись документы, в некоторых его имя указывали как Виктор.

Так, от работы ему выдачи ваучеры, которые он обменял на акции ПАО «Лукойл» и получал дивиденды. Однако после его смерти оказалось, что акции в наследственную массу не вошли и дивиденды она получить не может, так как ценные бумаги были зарегистрированы на имя Виктор. В суде свидетели подтвердили принадлежность акций умершему супругу заявительницы. Кроме того, все остальные идентификационные данные личности совпадали.

Суд удовлетворил требования женщины и признал факт принадлежности ее мужу акций ПАО «Лукойл».

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#Общество#Тюменская область#Деньги#Выплаты#Ольга Мэир
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