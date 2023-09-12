Витя или Виталий? У тюменской вдовы забрали акции «Лукойла» из-за путаницы с именами

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Исетскому районному суду вдова пояснила, что супруга все в деревне звали Витя: и в школе, когда они познакомились, и в последующем на работе. Только позже по документам она узнала, что его настоящее имя Виталий. Но так как в советское время не так строго оформлялись документы, в некоторых его имя указывали как Виктор.
Так, от работы ему выдачи ваучеры, которые он обменял на акции ПАО «Лукойл» и получал дивиденды. Однако после его смерти оказалось, что акции в наследственную массу не вошли и дивиденды она получить не может, так как ценные бумаги были зарегистрированы на имя Виктор. В суде свидетели подтвердили принадлежность акций умершему супругу заявительницы. Кроме того, все остальные идентификационные данные личности совпадали.
Суд удовлетворил требования женщины и признал факт принадлежности ее мужу акций ПАО «Лукойл».