Витя или Виталий? У тюменской вдовы забрали акции «Лукойла» из-за путаницы с именами

Исетскому районному суду вдова пояснила, что супруга все в деревне звали Витя: и в школе, когда они познакомились, и в последующем на работе. Только позже по документам она узнала, что его настоящее имя Виталий. Но так как в советское время не так строго оформлялись документы, в некоторых его имя указывали как Виктор.