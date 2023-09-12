В Югре полиция задержала наркокурьера с крупной партией наркотиков. Видео

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали женщину-наркокурьера с 25 килограммами метилэфедрона. Наркотики везли из Москвы на такси. Водитель сообщил полицейским, что выполняет заказ по маршруту Москва — Новосибирск — Москва и везёт женщину.