В Югре полиция задержала наркокурьера с крупной партией наркотиков. Видео

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По данным Telegram-канала «Полиция Югры» мужчину задержали на въезде в Ханты-Мансийск.
«Установлено, что 36-летний житель Московской области привез в ХМАО крупную партию запрещенных веществ. Задержанный показал место, где оставил закладку с наркотиком», — сообщили в полиции автономного округа.
Всего было изъято 5 килограммов альфа-PVP — это синтетическое вещество. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали женщину-наркокурьера с 25 килограммами метилэфедрона. Наркотики везли из Москвы на такси. Водитель сообщил полицейским, что выполняет заказ по маршруту Москва — Новосибирск — Москва и везёт женщину.