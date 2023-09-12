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Задержание наркокурьера

В Югре полиция задержала наркокурьера с крупной партией наркотиков. Видео

12 сентября 2023, 12:15
Фото: УМВД ХМАО
Задержание наркокурьера
В ХМАО сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков выявили межрегионального наркокурьера.
Сюжет
Полиция

По данным Telegram-канала «Полиция Югры» мужчину задержали на въезде в Ханты-Мансийск.

Задержание наркокурьера
Видео: УМВД ХМАО
«Установлено, что 36-летний житель Московской области привез в ХМАО крупную партию запрещенных веществ. Задержанный показал место, где оставил закладку с наркотиком», — сообщили в полиции автономного округа.

Всего было изъято 5 килограммов альфа-PVP — это синтетическое вещество. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали женщину-наркокурьера с 25 килограммами метилэфедрона. Наркотики везли из Москвы на такси. Водитель сообщил полицейским, что выполняет заказ по маршруту Москва — Новосибирск — Москва и везёт женщину.

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#Общество#Видео#Александр Мязин#Полиция#Наркотики#Безопасность на дорогах
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