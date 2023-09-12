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Posted 12 сентября 2023, 05:23

Published 12 сентября 2023, 05:23

Modified 3 октября 2023, 01:14

Updated 3 октября 2023, 01:14

В Тюменской области планируют увеличить закуп мяса от населения

В Тюменской области планируют увеличить закуп мяса от населения

12 сентября 2023, 05:23
Фото: 1MI.
Кооператив «Исток» расширяет переработку продукции и для этого увеличивает закуп мяса у населения. На сегодня предприятие уже сотрудничает с частными подворьями из девяти районов области, а в ближайшей перспективе планирует охватить еще несколько, сообщил накануне департамент АПК региона.

Кооператив обеспечен собственным убойным цехом, цехом мясопереработки и ветеринарной лабораторией. Поставка продукции осуществляется в социальную сферу: школы и детские сады.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что в динамичный прогресс регионального агропромышленного комплекса свой вклад вносят не только крупные предприятия, но и фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Он также неоднократно заявлял, что власти региона не оставят без государственной поддержки местных сельхозпроизводителей. Так, для поддержки малых форм хозяйствования в регионе есть собственная грантовая программа «Агростартап». В этом году на ее реализацию из бюджета области выделено порядка 16 миллионов рублей.

На сегодня в Тюменской области зарегистрировано более 154 тысяч личных подсобных хозяйств, а также свыше 750 фермерских хозяйств и ИП в сфере АПК.

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