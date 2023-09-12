В Тюменской области планируют увеличить закуп мяса от населения

Posted 12 сентября 2023, 05:23
Published 12 сентября 2023, 05:23
Modified 3 октября 2023, 01:14
Updated 3 октября 2023, 01:14
Кооператив обеспечен собственным убойным цехом, цехом мясопереработки и ветеринарной лабораторией. Поставка продукции осуществляется в социальную сферу: школы и детские сады.
Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что в динамичный прогресс регионального агропромышленного комплекса свой вклад вносят не только крупные предприятия, но и фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Он также неоднократно заявлял, что власти региона не оставят без государственной поддержки местных сельхозпроизводителей. Так, для поддержки малых форм хозяйствования в регионе есть собственная грантовая программа «Агростартап». В этом году на ее реализацию из бюджета области выделено порядка 16 миллионов рублей.
На сегодня в Тюменской области зарегистрировано более 154 тысяч личных подсобных хозяйств, а также свыше 750 фермерских хозяйств и ИП в сфере АПК.