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Директор ЦЗН Наталья Шабурова

В тюменском центре занятости назначили нового директора

12 сентября 2023, 10:16
Фото: Информцентр правительства ТО
Директор ЦЗН Наталья Шабурова
Директором ЦЗН назначили Наталью Шабурову. До этого должность занимала Оксана Астафьева.

В тюменском центре занятости появился новый директор, сообщает информцентр правительства региона.

«Наталья Сергеевна в 1999 году окончила Тюменский государственный университет по специальности „Юриспруденция“ и имеет более чем 20-летний опыт работы, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этой должности работала Оксана Астафьева. По данный «Нашего города», она была уволена 28 марта 2023 года. На неё было заведено уголовное за превышение должностных полномочий

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