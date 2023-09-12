В тюменском центре занятости назначили нового директора

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В тюменском центре занятости появился новый директор, сообщает информцентр правительства региона.
«Наталья Сергеевна в 1999 году окончила Тюменский государственный университет по специальности „Юриспруденция“ и имеет более чем 20-летний опыт работы, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления», — сообщили в ведомстве.
Ранее в этой должности работала Оксана Астафьева. По данный «Нашего города», она была уволена 28 марта 2023 года. На неё было заведено уголовное за превышение должностных полномочий