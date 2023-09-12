В Тюмени резко выросли цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
По данным досок бесплатных объявлений, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Тюмени (вторичный рынок) почти 3,6 млн рублей. Двухкомнатные стоят 4,5 — 5 млн, трехкомнатные на вторичном рынке города стоят около 7,5 млн рублей.
За последние 12 месяцев цены выросли на 10-14%. Больше всего подорожали двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Примерно на 2% увеличилась стоимость студий, это самый маленький рост за последние годы.
Ранее «Наш город» сообщал, что состоятельных тюменцев завлекают в миллиардный бизнес на острове Бали в Индонезии. Он связан со строительством дорогого жилого комплекса и арендой посещений. Авторы проекта обещают, что он окупится через 5-6 лет. Его общая стоимость превышает 1,5 млрд рублей, проект включает в себя 12 зданий.