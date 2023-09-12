В Тюмени резко выросли цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры

Ранее «Наш город» сообщал, что состоятельных тюменцев завлекают в миллиардный бизнес на острове Бали в Индонезии. Он связан со строительством дорогого жилого комплекса и арендой посещений. Авторы проекта обещают, что он окупится через 5-6 лет. Его общая стоимость превышает 1,5 млрд рублей, проект включает в себя 12 зданий.