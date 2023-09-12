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В Тюмени пройдет выступление Владимира Преснякова

В Тюмени пройдет выступление Владимира Преснякова

12 сентября 2023, 03:54
Фото: ВК Владимир Пресняков
В Тюмени с большим концертом выступит советский и российский эстрадный певец, композитор Владимир Пресняков. Мероприятие состоится 28 октября на сцене Тюменской филармонии. Стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей.
«Живой концерт Владимира Преснякова — это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки. На его концерте никогда не будет скучно. Зрители с точностью до слова подпевают давно знакомым и любимым хитам, получают удовольствие от хорошего звука, живых музыкантов, новых песен, которыми наполнена концертная программа, фееричного артиста, чувствующего каждого присутствующего», — указано на сайте организаторов концертного выступления, агентства «Маргарита Арт».
Фото: ВК Полина Гагарина

А 24 октября в тюменском СК «Центральный» с новой шоу-программой выступит серебряная призерка конкурса «Евровидение», российская эстрадная певица Полина Гагарина.

В новом шоу «Навсегда» Полина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими её моментами, запечатлёнными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. Это будет показано через череду песен, отражающих разные периоды её творчества. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании. Стоимость билетов — от 4,5 тысяч рублей.

В Тюмени с концертом выступят «Любэ» и Григорий Лепс
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе на площади 400-летия города состоялся бесплатный концерт группы «Смысловые галлюцинации» и Сергея Бобунца. Выступление собрало тысячи жителей и гостей областной столицы.

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