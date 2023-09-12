В Тюмени пройдет выступление Владимира Преснякова

В новом шоу «Навсегда» Полина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими её моментами, запечатлёнными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. Это будет показано через череду песен, отражающих разные периоды её творчества. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании. Стоимость билетов — от 4,5 тысяч рублей.