В Тюмени машина сбила первоклассника, когда мальчик шел по переходу

В этот же день на улице 30 лет Победы «Рено» сбила 13-летнего подростка. Предварительно, мальчик перебегал через дорогу, его госпитализировали в больницу с травмой. Водитель сообщил, что мальчик стоял и смотрел в телефон. Потом вдруг побежал через дорогу.