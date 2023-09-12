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В Тюмени машина сбила первоклассника, когда мальчик шел по переходу

В Тюмени машина сбила первоклассника, когда мальчик шел по переходу

12 сентября 2023, 13:48
Фото: ГИБДД
В областной столице около улицы Кремлевской, 85, машина сбила ребёнка. В этот момент мальчик шел по «зебре» с самокатом.

По предварительным данным, 67-летний водитель «Форда» не пропустил ребенка, он получил ушиб.

«Предварительно, светофор на переходе не работал, а мальчик шел по „зебре“, спешившись, с самокатом, направляясь в соседний двор на детскую площадку», — сообщает ГИБДД.

В этот же день на улице 30 лет Победы «Рено» сбила 13-летнего подростка. Предварительно, мальчик перебегал через дорогу, его госпитализировали в больницу с травмой. Водитель сообщил, что мальчик стоял и смотрел в телефон. Потом вдруг побежал через дорогу.

Ранее «Наш город» сообщал, что вечером 12 сентября в Тюмени фиксировались крупные пробки в районе улиц Одесской и Харьковской.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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