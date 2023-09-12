В составе сливки и неизвестное сырье: «Золотые луга» выпустило тонны опасной молочки

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В августе этого года «Золотые луга» выработало 48 килограммов творога «Золотые луга», более 400 литров снежка «Ситниковское», более 1,2 тысячи литров кефира и 32- килограммов ряженки из сливок и сырья неизвестного происхождения.
«Объем выпускаемой продукции не соответствуют объему сырья, затраченного при производстве, отсутствует прослеживаемость», — пояснили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.
По фактам выявленных нарушений АО «Золотые луга» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Домашняя кухня» выпустила более 240 килограммов мороженого из неизвестного сырья. Инцидент произошел летом этого года.