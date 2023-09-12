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В Тюмени «Золотые луга» производили продукцию из неизвестного сырья

В составе сливки и неизвестное сырье: «Золотые луга» выпустило тонны опасной молочки

12 сентября 2023, 06:20
Фото: 1MI

В Тюмени «Золотые луга» производили продукцию из неизвестного сырья

Тюменского молочного гиганта, компанию «Золотые луга» уличили в недобросовестности. Предприятие произвело более двух тонн творога и кефира из неизвестного сырья.

В августе этого года «Золотые луга» выработало 48 килограммов творога «Золотые луга», более 400 литров снежка «Ситниковское», более 1,2 тысячи литров кефира и 32- килограммов ряженки из сливок и сырья неизвестного происхождения.

«Объем выпускаемой продукции не соответствуют объему сырья, затраченного при производстве, отсутствует прослеживаемость», — пояснили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

По фактам выявленных нарушений АО «Золотые луга» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «Домашняя кухня» выпустила более 240 килограммов мороженого из неизвестного сырья. Инцидент произошел летом этого года.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Нарушения#Россельхознадзор#Молоко#ОАО «Золотые луга»
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