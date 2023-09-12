nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Школы Тюмени

В школах Тюмени фиксируются сбои в работе электронных дневников

12 сентября 2023, 16:14
Фото: 1MI
Школы Тюмени
Тюменцы сообщают о проблемах в работе электронных дневников. Данная проблема возникла ещё 1 сентября, но сбои периодически продолжаются.

На проблемы с доступом пожаловались родители детей гимназии №4.

«Не можем найти свой класс в поиске. Появляются сообщения что „совпадений нет“, через пару часов всё работает», — сообщила «Нашему городу» тюменка Елена П.

Возникают проблемы и с вводом оценок и расписанием уроков. При этом чтобы посмотреть дневник приходится «повозиться полчаса».

«В некоторые будние дни у всего класса уроки не отображаются. Расписание записываем в обычный дневник», — сообщает тюменка Валерия Р.
«Вторая учебная неделя, доступа к электронному дневнику нет. При этом задания в файлах размещают именно там. Приходится каждый день просить родителей отправить задания и прикрепленные файлы», — отмечает Виталий В.
Тюменским детям не хватает бесплатных кружков и общения с родными
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что на февраль в «Элетронной школе» Тюменской области зарегистрированы 235 тысяч учеников, 367 тысяч родителей.

Читайте также:
Тюменских школьников перевели на удаленку. Что случилось?«Это не гранола и не киш»: тюменцы возмущены питанием детей в школеТюменке, сломавшей ногу из-за открытого люка у «Колумба», выплатят 350 тыс рублей
#Общество#Тюмень#Александр Мязин#Школьники#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Аэропорт не подошел?»: почему борт «Уральских авиалиний» сел в поле, а не в Тюмени?
Сегодня, 09:14
«Весь спектр побочек»: тюменцы недовольны отечественными аналогами лекарств
Сегодня, 01:00
Тюменские правоохранители бегут с должности из-за низкой зарплаты
Сегодня, 03:35
«Река утекает в Казахстан?»: почему Тура исчезает на глазах у тюменцев
Сегодня, 06:48
«Опыт более 17 лет»: Двойник Владимира Путина предлагает заменить президента в Тюмени
Сегодня, 06:23
«Зарека — неоклассическая»: Тюмень наконец-то приведут к единому архитектурному стилю
Сегодня, 09:29