В школах Тюмени фиксируются сбои в работе электронных дневников

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
На проблемы с доступом пожаловались родители детей гимназии №4.
«Не можем найти свой класс в поиске. Появляются сообщения что „совпадений нет“, через пару часов всё работает», — сообщила «Нашему городу» тюменка Елена П.
Возникают проблемы и с вводом оценок и расписанием уроков. При этом чтобы посмотреть дневник приходится «повозиться полчаса».
«В некоторые будние дни у всего класса уроки не отображаются. Расписание записываем в обычный дневник», — сообщает тюменка Валерия Р.
«Вторая учебная неделя, доступа к электронному дневнику нет. При этом задания в файлах размещают именно там. Приходится каждый день просить родителей отправить задания и прикрепленные файлы», — отмечает Виталий В.
Ранее «Наш город» сообщал, что на февраль в «Элетронной школе» Тюменской области зарегистрированы 235 тысяч учеников, 367 тысяч родителей.