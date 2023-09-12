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В Пермской ЦБК провели монтаж нового оборудования из Китая

В Пермской ЦБК провели монтаж нового оборудования из Китая

12 сентября 2023, 10:18
Фото: ПЦБК
В Пермской ЦБК установлен новый напорный ящик для бумагоделательной машины БДМ-2. Работа выполнена в рамках инвестпроекта «Сила бумаги 2.0».

Новое оборудование приобретено благодаря сотрудничеству пермской фабрики с китайской технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ. Напорный ящик был доставлен из Китая и изготовлен компанией «Дачжи» (Dazhi), которая специализируется на производстве машиностроительного оборудования, пишет properm.ru.

В монтаже нового напорного ящика принимали участие представители китайских компаний. Вместе с техническим персоналом ПЦБК специалисты по автоматизации из компании «Дачжи» провели главный этап монтажа.

Напорный ящик является ключевым узлом бумагоделательной машины, он отвечает за подачу бумажной массы. Качество получаемой бумаги и конечного продукта зависит от того, как бумажная масса будет сформирована и выпущена на формующий стол.

Новое оборудование позволяет равномерно подавать бумажную массу с большей скоростью. Предыдущий напорный ящик работал со скоростью 610 метров бумаги в минуту, в то время как новый позволяет работать со скоростью до 800 метров в минуту.

«Мы сотрудничаем с Пермской ЦБК уже несколько лет и реализуем много совместных проектов. Мы надеемся на продолжение нашего взаимодействия в будущем», — говорит Ду Вэй, начальник экспортного отдела № 1 компании «Юнь Чоу».

Благодаря модернизации оборудования ПЦБК расширит ассортимент своей продукции. Новый напорный ящик позволит производить бумагу низкого граммажа.

«Практически каждый месяц к нам приезжают делегации из-за рубежа, мы рассматриваем разные предложения от поставщиков оборудования. Это дает нам новые возможности для продолжения модернизации», — отмечает генеральный директор Пермской ЦБК Юрий Марков.

Сотрудничество между Пермской целлюлозно-бумажной компанией и компанией «Юнь Чоу» АРВМ началось в конце 2021 года. Было подписано дистрибьюторское соглашение на поставку рулонной продукции, и на данный момент уже отправлено в Китай несколько железнодорожных составов с тарным картоном, произведенным в ПЦБК.

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