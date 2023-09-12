В Пермской ЦБК провели монтаж нового оборудования из Китая

Сотрудничество между Пермской целлюлозно-бумажной компанией и компанией «Юнь Чоу» АРВМ началось в конце 2021 года. Было подписано дистрибьюторское соглашение на поставку рулонной продукции, и на данный момент уже отправлено в Китай несколько железнодорожных составов с тарным картоном, произведенным в ПЦБК.