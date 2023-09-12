В больнице Тюмени прошла эвакуация, но люди не смогли выйти из здания

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 17 августа прошла эвакуация в поликлинике №5. Эту информацию подтвердили в администрации лечебного учреждения. В связи с чем была проведена эвакуация не сообщается. При этом филиалы поликлиники № 5 эвакуировали в августе два раза. 14 числа людей из здания вывели из-за сообщений о минировании.