В больнице Тюмени прошла эвакуация, но люди не смогли выйти из здания

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По данным «Нашего города», один из выходов в здании был заблокирован. Четыре человека не могли выйти из больницы. Им даже пришлось звонить в МЧС.
Как оказалось, сообщения о возгорании в больнице спасателям не поступало. Это была учебная тревога.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 17 августа прошла эвакуация в поликлинике №5. Эту информацию подтвердили в администрации лечебного учреждения. В связи с чем была проведена эвакуация не сообщается. При этом филиалы поликлиники № 5 эвакуировали в августе два раза. 14 числа людей из здания вывели из-за сообщений о минировании.