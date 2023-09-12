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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Больница Тюмени

В больнице Тюмени прошла эвакуация, но люди не смогли выйти из здания

12 сентября 2023, 11:08
Фото: 1MI
Больница Тюмени
В поликлинике РЖД сработала пожарная тревога. Здесь прошла эвакуация посетителей и персонала.

По данным «Нашего города», один из выходов в здании был заблокирован. Четыре человека не могли выйти из больницы. Им даже пришлось звонить в МЧС.

Как оказалось, сообщения о возгорании в больнице спасателям не поступало. Это была учебная тревога.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 17 августа прошла эвакуация в поликлинике №5. Эту информацию подтвердили в администрации лечебного учреждения. В связи с чем была проведена эвакуация не сообщается. При этом филиалы поликлиники № 5 эвакуировали в августе два раза. 14 числа людей из здания вывели из-за сообщений о минировании.

Второй раз за неделю: в Тюмени эвакуировали поликлинику №5
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